Diesen Zweck haben die großen Rohre an der Brigach

1 Noch lagert das riesige Bauteil, ein sogenannter Düker, zwischen Poststraße und Brigach. Ab dem heutigen Montag, 16. September soll es entlang der Brigach eingebaut werden. Foto: Jens Fröhlich

Was ist denn das für eine Konstruktion? Diese Frage stellen sich derzeit viele Passanten und Autofahrer im Bereich Poststraße und Schützenbrücke, gegenüber dem Bräustüble. Und nein, mit moderner Kunst hat es nichts zu tun.









Entlang der Poststraße, parallel zu Brigach liegt seit einigen Tagen ein gewaltiges Bauteil, etwa 20 Meter lang und mehrere Meter hoch an den Enden. Es besteht aus zwei dicken, schwarzen Rohren, eingelassen in massive Betonsockel. Was ist das?