Energietag in Schopfheim: Energetische Sanierung senkt Heizkosten

Einige Bürger haben sich am Samstag beim Energietag in der Stadthalle über moderne Heizsysteme, Sanierungsmaßnahmen und Photovoltaik informiert. Das Interesse an der Veranstaltung war eher gering. Die Messe begann mit kurzen Impulsvorträgen. Technischer Beigeordneter Thomas Schmitz zählte die Maßnahmen der Stadt Schopfheim auf, durch eine Nahwärmenetz, den Ausbau der Photovoltaik und der Windkraft mit möglichst wenig Kohlendioxid-Ausstoß Strom und Wärme zu produzieren. Der jährliche PV-Zubau auf kommunalen Dächern liegt zwischen 80 und 100 Kilowatt peak (kWp), das Potenzial beträgt etwa 1800 kWp. Wichtiger ist der Ausbau der Dachflächen-Photovoltaik auf privaten Dachflächen.

Die Stadt plant auch bis zu fünf weitere Windkraftanlagen im Bereich Hohenmuttlen und Scheuerkopf.

Jürgen Dilger (Energieagentur Südwest) erklärte, um das Klima zu schützen, müsse man den Energieverbrauch (weniger Heizen) und den Energiebedarf (Dämmung) senken und den Kohlendioxid-Ausstoß mindern. Seine Kollegin, Nicole Römer, stellte vor, was man mit einer PV-Anlage kombinieren kann (Speicher, Wärmepumpe, E-Auto).

Anschließend konnten die Bürger an den Ständen in der großen Halle mit Experten reden. Zu den Ausstellern gehörten auch BürgerSolarBerater, Vertreter der PV-Selbstbaugruppe, der Balkon-PV-Gruppe und der AG Sanieren, die alle zum Runden Tisch Klima Lörrach gehören. Sie beraten Bürger, die eine PV-Anlage auf ihr Dach oder ihren Balkon installieren wollen.

Dachdeckermeister Chris Bössenrodt (Kandern) wies darauf hin, dass man vor der Installation einer PV-Anlage bei Bedarf das Dach sanieren müsse. Zu den Ausstellern gehörten die Innung der Ofen- und Luftheizungsbauer, eine Holzbaufirma, eine Dachdeckerfirma, Elektrotechnikfachbetriebe, ein Energietechnikunternehmen, PV-Montagebetriebe und zwei Geldinstitute, kurzum Betriebe, mit denen man die Energiewende umsetzen kann. In den Bereichen Gebäude und Verkehr werden laut Klimaschutzbericht 2025 zu viele Treibhausgase ausgestoßen. Die energetische Sanierung im Bestand und die Effizienzsteigerung durch moderne Heiztechnik sind Mittel, um die CO₂-Emissionen zu senken. Veranstalter des Energietags war der Landkreis Lörrach.