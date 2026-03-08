Energietag in Schopfheim: Energetische Sanierung senkt Heizkosten

Der Energietag in der Stadthalle informierte über PV-Anlagen und moderne Heizsysteme.
Einige Bürger haben sich am Samstag beim Energietag in der Stadthalle über moderne Heizsysteme, Sanierungsmaßnahmen und Photovoltaik informiert. Das Interesse an der Veranstaltung war eher gering. Die Messe begann mit kurzen Impulsvorträgen. Technischer Beigeordneter Thomas Schmitz zählte die Maßnahmen der Stadt Schopfheim auf, durch eine Nahwärmenetz, den Ausbau der Photovoltaik und der Windkraft mit möglichst wenig Kohlendioxid-Ausstoß Strom und Wärme zu produzieren. Der jährliche PV-Zubau auf kommunalen Dächern liegt zwischen 80 und 100 Kilowatt peak (kWp), das Potenzial beträgt etwa 1800 kWp. Wichtiger ist der Ausbau der Dachflächen-Photovoltaik auf privaten Dachflächen.