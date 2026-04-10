Endelbergtrasse bei Mössingen: B-27-Ausbau? Nein, erstmal Sanierung​

Kopfschütteln im Bodelshäuser Rathaus: Es wird nichts Neues gebaut, sondern Altes saniert.
Die Endelbergtrasse. Vier Spuren, die sich durch die Grünflächen zwischen Ofterdingen und Mössingen schlängeln. Die umstrittene Ortsumfahrung zwischen Nehren und Bodelshausen soll irgendwann einmal die Blechlawinen des Steinlachtals zerstreuen. Der geplante Aus- und Neubau der B 27 erhitzt weiterhin die Gemüter und zieht den Groll von Anwohnern und Naturschützern auf sich. Von einem Verstoß gegen nationales und europäisches Umwelt-, Natur- und Klimaschutzrecht ist vonseiten der Naturschutzverbände Nabu und BUND die Rede.