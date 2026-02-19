Ende der Narretei: Am Wochenende brennen im Rebland die Fasnachtsfeuer

Die Liebhaber von Fasnachtsfeuern haben die Wahl: am Wochenende werden sie in Efringen-Kirchen und seinen Ortsteilen lodern.
Der Schützenverein Efringen-Kirchen richtet am Sonntag, 22. Februar, das traditionelle Fasnachtsfeuer am Efringer Berg aus. Wie jedes Jahr besteht die Möglichkeit zum Schiibeschlage, für Bewirtung ist gesorgt. Der Aufenthalt auf dem Fastnachtsfüür-Gelände sowie sämtliche Tätigkeiten erfolgen auf eigene Verantwortung. Eltern haften für ihre Kinder, heißt es in der Ankündigung.