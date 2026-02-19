Ende der Narretei: Am Wochenende brennen im Rebland die Fasnachtsfeuer

Die Liebhaber von Fasnachtsfeuern haben die Wahl: am Wochenende werden sie in Efringen-Kirchen und seinen Ortsteilen lodern.

Der Schützenverein Efringen-Kirchen richtet am Sonntag, 22. Februar, das traditionelle Fasnachtsfeuer am Efringer Berg aus. Wie jedes Jahr besteht die Möglichkeit zum Schiibeschlage, für Bewirtung ist gesorgt. Der Aufenthalt auf dem Fastnachtsfüür-Gelände sowie sämtliche Tätigkeiten erfolgen auf eigene Verantwortung. Eltern haften für ihre Kinder, heißt es in der Ankündigung.

Ebenso am Sonntag brennt das Fasnachtsfeuer in Huttingen, die Feuerwehr-Abteilung Huttingen lädt dazu ein. Treffpunkt für den Fackellauf ist um 17.45 Uhr am Feuerwehrhaus. Die Bewirtung erfolgt wie gewohnt ab 18 Uhr.

Zum Fasnachtsfeuer in Egringen lädt die Feuerwehr-Abteilung am Samstag, 21. Februar, werden ab 18.30 Uhr an der Linde auf der Betonstraße Fackeln an die Kinder verteilt. Für Bewirtung ist gesorgt. Die Anlieferung von Material ist noch am Samstag, von 9 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr möglich. Personal, das beim Abladen helfen kann, steht bereit, heißt es in der Mitteilung. Angenommen wird unbehandeltes Holz sowie Rückschnittgut von Bäumen und Sträuchern, aber keine Baumstämme oder Wurzelstöcke, heißt es in der Mitteilung.

Das Fasnachtsfeuer in Istein wird ebenso am Sonntag, 22. Februar, am Isteiner Klotz bei Einbruch der Dunkelheit entzündet. Es wird bewirtet mit Glühwein, Kinderpunsch, Getränken, Grillwürsten und Käsweckle.

In Mappach wird das Fasnachtsfeuer am Sonntag, 22. Februar, abgebrannt. Der Gesangverein Mappach und die Feuerwehr-Abteilung Mappach laden alle Bewohner von Mappach und Maugenhard dazu ein. Treffpunkt zum Fackelzug ist um 18.15 Uhr am Blumenplatz, dort werden die Fackeln an die Kinder ausgegeben.

Nach der Ausgabe geht es gemeinsam in einem kleinen Fackelzug zum Fasnachtsfeuer. Für Bewirtung im Festzelt ist gesorgt. Papier, Karton und unbehandeltes Altholz fürs Fasnachtsfeuer wird in Mappach am Samstag, 21. Februar, ab 9 Uhr gesammelt.

Größere Mengen an Strauch- und Baumschnitt können nicht abgeholt werden, heißt es in der Mitteilung. Das Fasnachtsfeuer in Welmlingen wird am Samstag, 21. Februar, abgebrannt. Beginn ist mit einem Fackelzug vom Feuerwehrgerätehaus auf den Kirchberg, Treffpunkt ist bei Einbruch der Dunkelheit gegen 18 Uhr. Dann werden die Fackeln an die Kinder verteilt, ebenso wie ein Gutschein für eine heiße Wurst und eine Limo. Für Bewirtung im Festzelt auf dem Kirchberg ist gesorgt. Scheiben sind an der Theke erhältlich.

Holz für das Fastnachtsfeuer wird im Dorf am Samstag, 21. Februar, ab 13 Uhr gesammelt. Bitte nur unbehandeltes Holz zur Abholung fürs Fastnachtsfeuer bereitlegen. Behandeltes oder beschichtetes Holz darf nicht verbrannt werden und wird somit liegen gelassen, heißt es in der Mitteilung.