Emmvee und Bad Herrenalb: Eine Million Aufrufe und tagelang Gesprächsthema

„Was ist denn ein Luftkurort?“ Der Comedian Emmvee nahm in einer seiner Shows Bad Herrenalb auf die Schippe. Alice Rademacher erzählt, wie sie das Gespräch erlebt hat.
Erst war es Dobel, dann Bad Herrenalb – gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit erzielten Videos von Comedians hohe Reichweiten, in denen sie die beiden Kommunen aus dem Kreis Calw humorvoll auf die Schippe nahmen. Im Video von Mariano Vivenzio, besser bekannt als Emmvee, verteidigt Alice Rademacher, duale Studentin im Bereich Tourismus und Stadtmarketing, ihren Ort charmant und vehement gegen die Späße des Comedians. Tatsächlich ist das Video schon älter und hatte bereits im Dezember 2024 etwa eine Million Aufrufe auf Emmvees Kanälen auf verschiedenen Plattformen erzielt – ging aber jetzt noch einmal auf Instagram viral. Im Interview mit unserer Redaktion erzählt Rademacher, wie sie das Video empfunden hat – und was sie Emmvee zeigen würde, wenn er nach Bad Herrenalb kommt.