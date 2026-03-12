Widerstand im Kreis Freudenstadt: Zuschuss für Schülermonatskarten entfällt – 2800 Eltern unterschreiben Petition

Wie der Kreistag Freudenstadt im Rahmen des laufenden Haushalts beschlossen hat, sollen die Förderungen für Schülermonatskarten ab April entfallen. „Ein Schlag ins Gesicht“, sagt ein Elternbeirat.
Der Kreistag Freudenstadt hat kürzlich im Rahmen der Haushaltsplanungen Sparmaßnahmen angekündigt – eine davon soll im Bereich der Schülerbeförderungskosten greifen. Ein Beschluss, der auf viel Kritik seitens vieler Eltern im Kreis stößt. Eine von Eltern organisierte Petition fordert nun die Rückkehr zur bisherigen Schulbeförderungsregelung.