ELR-Förderung im Wiesental: Geld geht nach Todtnau, Zell, Hasel, Schönau, Kleines Wiesental und Wieden

Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum werden im Wiesental Investitionen von knapp 3,8 Millionen Euro angestoßen.
Im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum gehen im Jahr 2026 Zuschüsse von knapp 1,3 Millionen Euro in den Landkreis Lörrach. Insgesamt werden 20 Projekte gefördert. Damit wird landesweit ein Investitionsvolumen in Höhe von knapp acht Millionen Euro angestoßen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Im Wiesental kommen die Städte und Gemeinden Todtnau, Zell, Hasel, Schönau, Kleines Wiesental und Wieden in den Genuss der Landesförderung von insgesamt 631 860 Euro.