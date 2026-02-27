ELR-Förderung im Wiesental: Geld geht nach Todtnau, Zell, Hasel, Schönau, Kleines Wiesental und Wieden

Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum werden im Wiesental Investitionen von knapp 3,8 Millionen Euro angestoßen.

Im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum gehen im Jahr 2026 Zuschüsse von knapp 1,3 Millionen Euro in den Landkreis Lörrach. Insgesamt werden 20 Projekte gefördert. Damit wird landesweit ein Investitionsvolumen in Höhe von knapp acht Millionen Euro angestoßen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Im Wiesental kommen die Städte und Gemeinden Todtnau, Zell, Hasel, Schönau, Kleines Wiesental und Wieden in den Genuss der Landesförderung von insgesamt 631 860 Euro.

631 860 Euro Förderung für das Wiesental In Todtnau werden insgesamt fünf Projekte mit insgesamt 288 920 Euro gefördert. In den anderen Kommunen wird jeweils eine Maßnahme gefördert. Auf Zell entfallen 97 280 Euro, auf Hasel 74680 Euro, auf Schönau 61730, auf die Gemeinde Kleines Wiesental 55000 Euro sowie auf Wieden 54 250 Euro.

Im Wiesental werden durch die geförderten Projekt Gesamtinvestitionen von knapp 3,8 Millionen Euro angestoßen.

Landesweit wird in diesem Jahr eine Fördersumme von rund 112 Millionen Euroverteilt.

„Das ELR-Programm setzt wirksame Anreize zur Stärkung des ländlichen Raums, um die Lebensqualität der Bevölkerung zu verbessern. Das Ergebnis von mittlerweile 30 Jahren aktiver Unterstützung strukturschwächerer Städte und Gemeinden kann sich sehen lassen“, sagte Regierungspräsident Carsten Gabbert.

Zusätzlichen Wohnraum schaffen

Mit den vier Förderbereichen Wohnen, Arbeiten Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen setze die Unterstützung der Städte und Gemeinden in ländlichen Ortschaften und in Streusiedlungsbereichen genau dort an, wo sie dringend benötigt wird.

Der Schwerpunkt liegt bei der Innenentwicklung

Der Schwerpunkt des Programms zielt derzeit auf die Innenentwicklung ländlicher Kommunen und vor allem auf die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum.