Elektra in Albstadt: Investorenprozess ist noch nicht abgeschlossen

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Tailfinger Unternehmens Elektra wurde Anfang Mai eröffnet. Der Generalbevollmächtigte Alexander Kästle informiert über den Stand der Dinge.

Ende Februar hatte das Insolvenzgericht am Amtsgericht Hechingen ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Elektra Tailfingen GmbH & Co. KG angeordnet. Rechtsanwalt Alexander Kästle von der Kanzlei Hirt + Teufel aus Rottweil, Generalbevollmächtigter in dem Verfahren, teilte Anfang März in einer Presseinformation mit, dass eine fortführende Sanierung des Unternehmens angestrebt und ein Investorenprozess initiiert werde.

Am 1. Mai wurde nun das reguläre Insolvenzverfahren über das Vermögen von Elektra wegen „Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung“ vom Amtsgericht Hechingen eröffnet. Das geht aus den öffentlich einsehbaren Insolvenzbekanntmachungen hervor. Dort heißt weiter: „Es wird Eigenverwaltung angeordnet.“ Bedeutet: Die Geschäftsführung des Unternehmens behält die Kontrolle und kann den Restrukturierungsprozess eigenständig steuern, unterliegt aber der Aufsicht eines Sachwalters.

Geschäftsbetrieb wird aktuell fortgeführt

Was heißt das nun für die Zukunft von Elektra? Auf Nachfrage informiert Rechtsanwalt Kästle: „Der Geschäftsbetrieb wird aktuell vollumfänglich fortgeführt.“ Der Investorenprozess sei noch nicht abgeschlossen.

Laut der Pressemitteilung von Alexander Kästle von Anfang März sind von der Insolvenz bei dem Tailfinger Traditionsunternehmen 125 Mitarbeiter betroffen. Ursächlich für die Insolvenzsituation seien die aktuelle konjunkturelle Situation sowie eine stark rückläufige Bauindustrie und damit verbunden ein Nachfragerückgang nach Baustromverteilern und Schaltgeräten für Baumaschinen. Dazu kämen die Belastung aus den Folgen eines Cyber-Angriffes im Geschäftsjahr 2025 sowie nicht vorhersehbare Kostensteigerungen bei der für die Produktherstellung erforderlichen Edelmetalle.