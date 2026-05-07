Elektra in Albstadt: Investorenprozess ist noch nicht abgeschlossen

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Tailfinger Unternehmens Elektra wurde Anfang Mai eröffnet. Der Generalbevollmächtigte Alexander Kästle informiert über den Stand der Dinge.
Ende Februar hatte das Insolvenzgericht am Amtsgericht Hechingen ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Elektra Tailfingen GmbH & Co. KG angeordnet. Rechtsanwalt Alexander Kästle von der Kanzlei Hirt + Teufel aus Rottweil, Generalbevollmächtigter in dem Verfahren, teilte Anfang März in einer Presseinformation mit, dass eine fortführende Sanierung des Unternehmens angestrebt und ein Investorenprozess initiiert werde.