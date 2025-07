Ekelfleisch in Weil am Rhein: Zoll entdeckt ungekühltes Lammfleisch

Ekelfleisch in Weil am Rhein

1 Die Zöllner staunten bei ihrer Entdeckung. Foto: Hauptzollamt Lörrach Bei einer Routinekontrolle entdeckten Zöllner ungekühltes Lammfleisch.







Der Zoll hat einen unzulässigen Fleischtransport entdeckt und unterbunden. In den frühen Nachtstunden am Dienstag, 1. Juli, machten Zöllner einer mobilen Kontrolleinheit des Hauptzollamts Lörrach bei einer Routinekontrolle im Stadtgebiet Weil am Rhein im Fahrzeug eines 41-jährigen Mannes einen ungewöhnlichen Fund. Insgesamt 20 ungekühlte, geschlachtete Lämmer wurden auf dessen Rücksitzbank festgestellt, teilt die Pressestelle des Hauptzollamts Lörrach jetzt mit. In der Mitteilung wird der überraschende Fund als „das Schweigen der Lämmer“ bezeichnet.