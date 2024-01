Blitzeis legt in Rottweil Fußgänger flach – Rutschpartie in der Stadt

1 Auf dem Bürgersteig hat es den Mann rechts schon hingelegt – manche Fußgänger versuchen ihr Glück auf der Straße Foto: Otto

Fußgänger schlittern die untere Hauptstraße runter, am Kriegsdamm zieht es einem Mann einfach die Füße weg – er stürzt. Der Eispanzer hat Rottweil im Griff.









Während die Lage auf den Durchfahrtsstraßen ganz gut geht, kommen Fußgänger nicht vorwärts – vor allem auf dem Kopfsteinpflaster in der Innenstadt hat sich an vielen Stellen ein dicker Eispanzer gebildet. Wer in der Stadt unterwegs ist, trippelt vor sich hin – oder rutscht an abschüssigen Stellen hilflos einfach weiter.