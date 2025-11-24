Eishalle hat eine Zukunft: Freiburg will das Eisstadion für 39 Millionen Euro sanieren

Eine Machbarkeitsstudie hat bestätigt: Die Generalsanierung der „Echte-Helden-Arena“ in Freiburg ist möglich.
Die Stimmung war angesichts der Nachrichten bei allen Beteiligten bei der Pressekonferenz am Montag gut: Die Eishalle im Freiburger Westen, in dem Profisport und Breitensport praktiziert werden, hat eine Zukunft. „Die Machbarkeitsstudie zeigt: Eine Sanierung der Echte-Helden-Arena kann funktionieren – das ist eine gute Perspektive für die Zukunft des Breiten- und Profieislaufsports in Freiburg und der Region“, sagt Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn. „Das ist eine riesen Chance für den EHC Freiburg und alle angegliederten Vereine, die die Eishalle nutzen“, ordnet EHC-Vorsitzender Michael Müller ein. Es sei eine „jetzt-oder-nie-Situation“, so Müller.