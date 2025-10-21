Einzelhandel in Weil am Rhein: Wechsel beim Altweiler Elektrohaus Gempp

Beim Jubiläumsabend, 100 Jahre Elektrohaus Gempp, kündigten die beiden Inhaber Klaus und Jürgen Gempp ihren Rückzug an. Vier Mitarbeiter werden das Geschäft übernehmen.
Das war für viele der mehr als 100 Jubiläumsgäste eine Überraschung, als Klaus (65) und Jürgen Gempp (63) mitteilten, dass sie zum Jahresende ihre traditionsreiche Firma, die sie in dritter Generation erfolgreich führen, an vier langjährige Mitarbeiter übergeben werden. Markus Brakemeier (57), Malik Chouchala (43), Michael Weh (31) und Dennis Straßer (28) werden vom 1. Januar 2016 an neue Gesellschafter und Geschäftsführer. Die Immobilie des Elektrohauses bleibt im Eigentum der Familien Gempp.