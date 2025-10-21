Einzelhandel in Weil am Rhein: Wechsel beim Altweiler Elektrohaus Gempp

Beim Jubiläumsabend, 100 Jahre Elektrohaus Gempp, kündigten die beiden Inhaber Klaus und Jürgen Gempp ihren Rückzug an. Vier Mitarbeiter werden das Geschäft übernehmen.

Das war für viele der mehr als 100 Jubiläumsgäste eine Überraschung, als Klaus (65) und Jürgen Gempp (63) mitteilten, dass sie zum Jahresende ihre traditionsreiche Firma, die sie in dritter Generation erfolgreich führen, an vier langjährige Mitarbeiter übergeben werden. Markus Brakemeier (57), Malik Chouchala (43), Michael Weh (31) und Dennis Straßer (28) werden vom 1. Januar 2016 an neue Gesellschafter und Geschäftsführer. Die Immobilie des Elektrohauses bleibt im Eigentum der Familien Gempp.

Im Hintergrund werden Klaus und Jürgen Gempp, Betriebswirt und Elektromeister, noch beratend den neuen Geschäftsführern zur Seite stehen und ihre reichlichen Erfahrungen einbringen. Gudrun und Petra Gempp, die beiden Frauen der bisherigen Geschäftsführer und Gesellschafter, werden sich komplett aus dem Geschäft zurückziehen.

Wichtig ist den bisherigen Firmenchefs, dass ihre Nachfolger alle Mitarbeiter übernehmen. Das Elektrohaus soll im bewährten Stil mit einem ausgeprägten Kundenservice und mit dem bisherigen umfangreichen Sortiment weitergeführt werden.

Jubiläumsabend

Bei dem lockeren Jubiläumsabend in den Geschäftsräumen des Altweiler Elektrohauses konnte Klaus Gempp mehr als 100 Gäste – gute Geschäftskunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Freunde – begrüßen, darunter auch seine Mutter Helga Gempp und deren Schwester Uta Schehr, die viele Jahre in dem Traditionshaus tätig waren.

Klaus und Jürgen Gempp waren 1979 und 1980 in das Familienunternehmen eingetreten, das sie dann 1989 von ihren Eltern Theo und Helga Gempp übernommen haben. Klaus Gempp zeigte die prosperierende Entwicklung des vor 100 Jahren von seinem Großvater Gustav Gempp gegründeten Elektrohauses auf (wir berichteten) und nannte interessante Details. In den 1920er-Jahren habe beispielsweise eine Monteurstunde noch 1,60 Deutsche Mark gekostet, heute sei man bei rund 70 Euro.

Gute Nachfolgeregelung

Klaus Gempp drückte auch seine Freude darüber aus, für den Altweiler Betrieb eine gute Nachfolgeregelung gefunden zu haben. Die vier Mitarbeiter seien selbst auf die beiden Brüder zugegangen und hatten diese Lösung angeboten, als sie mitbekamen, dass sich Gempps mit dem Gedanken eines Rückzugs vom Geschäft beschäftigen.

Festes Fundament

Die neuen Gesellschafter werden auf einem festen Fundament den Betrieb weiterführen können, denn in der Kundenliste des Elektrohauses sind zwischenzeitlich mehr als 17 000 Namen vermerkt, wie Klaus Gempp vermerkte und für das Vertrauen dankte.

Jürgen Gempp stellte bei dem Jubiläumsempfang den Gästen nicht nur die vier künftigen Gesellschafter und Geschäftsführer vor, sondern jeden einzelnen Mitarbeiter zusammen mit dessen Tätigkeitsfeld.

Leistung hervorgehoben

Ein paar Grußredner würdigten die Familien Gempp für ihr erfolgreiches unternehmerisches Wirken und wünschten den Nachfolgern ebenso viel Erfolg. Als Vertreter der Stadt Weil am Rhein sprach OB-Stellvertreter Jürgen Walliser, wobei er die Leistungen und den guten Ruf des Elektrohauses und des Traditionsbetriebs herausstellte.

Im Ehrenamt aktiv

Zudem waren in den zurückliegenden Jahrzehnten schon immer kommunalpolitisches und ehrenamtliches Engagement bei den Familien Gempp an der Tagesordnung. Theo Gempp, der im vergangenen Jahr im Alter von 89 Jahren verstorbene Seniorchef und Träger des Bundesverdienstkreuzes, war unter anderem 20 Jahre Zugführer des Altweiler Löschzugs der Freiwilligen Feuerwehr und gehörte zehn Jahre dem Gemeinderat an.

40 Jahre Feuerwehrdienst

Sein Sohn Klaus war die Hälfte seines 40-jährigen Feuerwehrdienstes Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein, außerdem gehörte er neun Jahre dem Gemeinderat an.

20 Jahre Gemeinderat

Auch für Jürgen Gempp war ehrenamtlicher Einsatz eine Selbstverständlichkeit. 20 Jahre war er Mitglied des Gemeinderates, wobei er bei seinen Wiederwahlen mehrfach Stimmenkönig wurde. Darüber hinaus organisierte er viele Jahre den Weiler Weihnachtsmarkt auf dem Lindenplatz.