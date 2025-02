1 Das Kindermodengeschäft B 2 schließt seine Pforten. Foto: Wolfgang Krokauer

Birgit Kugele betreibt das Kindermodengeschäft B 2 in der Lindenstraße in Schömberg – aber nicht mehr lange. Die 68-Jährige geht in den Ruhestand. Wie sieht die Zukunft der Kindermode in Schömberg aus?









Der Einzelhandel ist in Schömberg gut aufgestellt. Doch bald gibt es im Angebot eine Lücke. Birgit Kugele gibt Ende März ihr Kindermodengeschäft B 2 in der Lindenstraße am Kreisverkehr in der Nähe der Tankstelle auf. Das teilte Kugele am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion mit.