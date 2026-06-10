Eintritt steigt leicht: Ritterspiele 2026 – das ist neu beim Mittelalterspektakel in Horb

Die Horber Ritterspiele wachsen: Zehn zusätzliche Stände, ein deutlich größeres Lagerleben und neue Programmpunkte sollen noch mehr Besucher in die Neckarstadt locken.
Die Stimmung ist gut beim Pressegespräch am Mittwochmorgen im Sudhaus der Hochdorfer Kronenbrauerei. Angestoßen wird selbstverständlich auch mit Hochdorfer Ritterbier. Zum Auftakt bekundet Oberbürgermeister Michael Keßler seine Freude über die langjährige Partnerschaft mit der regionalen Brauerei Hochdorfer. Auf sie sei „immer Verlass“. Brauerei-Chef Eberhard Haizmann betont, dass man sich mit der Region und auch mit den Ritterspielen verbunden fühle.