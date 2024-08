Einst ein Social-Media-Star: Hans Entertainment meldet sich zurück

Erinnern Sie, Liebe Leserinnen und Leser, sich noch an Hans Entertainment? Der Kenzinger, der eigentlich Christopher Hans heißt und nach eigenen Angaben keinen Schulabschluss besitzt, stieg 2015 zum ersten Social-Media-Star Südbadens auf.

Er filmte sich beim Kaffeetrinken, beim Feiern oder beim Nichtstun in seinem Zimmer und sagte dazu Dinge wie „So genießt man das Leben“ oder „Hoch die Hände Wochenende“. Aus dem Mund des 2,04 Meter großen jungen Mannes mit blondierter Haartolle und starkem Übergewicht klang das irgendwie witzig. Seine kurzen Videos wurden im Netz tausendfach geklickt, seine Sprüche wurden Kult.

Höhepunkt des Hypes war ein Musikvideo mit Hans als Sänger, das auf Youtube mehr als 20 Millionen Klicks einsammelte – das muss man erst mal schaffen. Hans tingelte für gute Gagen durch Diskotheken, dann wurde er weniger gebucht, es wurde still um ihn.

Jetzt ist auf Youtube ein neues Video mit ihm aufgetaucht, in dem er erzählt, wie es ihm heute geht. Nämlich nicht so gut. Er lebt immer noch bei seiner Mutter in Kenzingen. Das Geld ist weg, weil er von seinem früheren Manager abgezockt worden sei. Hans spricht auch über persönliche Eskapaden wie einen Bordellbesuch, der ihn 10 000 Euro gekostet habe, oder seine Probleme mit Alkohol.

Es gehe ihm gesundheitlich nicht so gut, er wolle nun abnehmen und dann wieder auftreten, eventuell als Moderator, sagt er. Der heute 30-Jährige wirkt in dem Interview ganz anders als in seinen früheren Spaß-Videos, nämlich verletzlich und authentisch.

Es ist ihm zu wünschen, dass er den Neustart schafft und in Zukunft besser auf sich achtgibt.