Historisches Gebäude in Oberndorf So sieht es in der alten Pfeffermühle aus

Mit dem geplanten Abriss der Härdtner’schen Villa rückt das Thema historische Gebäude in Oberndorf wieder in den Fokus. Frank Braun gewährt uns einen Einblick in die Pfeffermühle an der Langer-Weg-Treppe. Dort gibt es Erstaunliches zu entdecken.