Einsatz in Schramberg: Darum sperrte die Polizei die Schillerstraße komplett

Nichts ging mehr in der Schillerstraße: Sie war am Samstag ab 17 Uhr von der Polizei für den Verkehr gesperrt.
Grund war ein Einsatz der Feuerwehr Schramberg, wenige Meter nach der Abzweigung der Kirnbach- in die Schillerstraße. Viele Autofahrer mussten umdrehen und weite Umwege in Kauf nehmen, da das Nadelöhr Schillerstraße gesperrt war. Dort standen mehrere Feuerwehrfahrzeuge und viele Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK, die Schillerstraße war hell erleuchtet. „Bewohner haben Rauch wahrgenommen“, informierte Einsatzleiter Patrick Wöhrle vor Ort. Ein Löschversuch mit einem Eimer Wasser reichte nicht aus – und so wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Diese war sofort vor Ort und übernahm die Bekämpfung des Feuers im ersten Obergeschoss.