Balkon in Brand – Bewohner ins Krankenhaus gebracht

Einsatz in Hechingen

1 Die Feuerwehr Hechingen rückte am Montagmorgen mit 35 Einsatzkräften ins Wohngebiet Stockoch aus. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/Assy

Im Friedrich-Wolf-Weg in Hechingen hat am frühen Montagmorgen ein Balkon eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Obergeschoss verhindern.









Link kopiert



Großeinsatz für die Hechinger Feuerwehr am frühen Montagmorgen im Wohngebiet Stockoch. Kurz vor fünf Uhr rückten 35 Einsatzkräfte in den Friedrich-Wolf-Weg aus. Vor Ort stand ein Balkons im hinteren Bereich eines Mehrfamilienhauses in Flammen, wie Kommandant Frank Brecht unserer Redaktion berichtet.