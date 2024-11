Einsatz in Freudenstadt: Feuerwehr bekämpft Brand in Trampolinhalle

1 Die Feuerwehr war am Sonntag bei einem Brand im Indoor-Spielpark in der Karl-von-Hahn-Straße im Einsatz. Foto: Feuerwehr

Einen massiven Personalaufwand unter Atemschutz erforderten die Löscharbeiten bei einem Feuer in der Karl-von-Hahn-Straße am Sonntagmittag.









Die Feuerwehren aus Freudenstadt und Wittlensweiler wurden am Sonntag kurz vor 13 Uhr mit dem Einsatzstichwort „unklarer Brand“ alarmiert. Betroffen war der Indoor-Spielpark in der Karl-von-Hahn-Straße in Freudenstadt. Davon berichtet die Feuerwehr in einer Mitteilung. Gemeldet war eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäudeteil, in dem die Trampolinhalle des Spielparks untergebracht ist.