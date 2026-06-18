Einsatz in Calw: Chemieexperiment löst Großalarm an Schule aus
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Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kommt es am Donnerstagmorgen am Calwer Hermann-Hesse-Gymnasium (Symbolfoto). Foto: Sven Hoppe/dpa

Am Hermann-Hesse-Gymnasium geht ein Rauchmelder los. Infolgedessen rückt die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen an, Schüler und Lehrer werden evakuiert.

Die Martinshörner der Feuerwehrautos sind am Donnerstagmorgen nicht zu überhören: Fünf Fahrzeuge, inklusive der Drehleiter, rasen zum Hermann-Hesse-Gymnasium (HHG) am Calwer Schießberg. Der Alarm war kurz nach 9 Uhr in der integrierten Leitstelle eingegangen. Weil es sich um eine Schule handelt, rückte die Wehr standardmäßig mit großem Aufgebot aus, erklärt Stadtbrandmeister Markus Frank. 22 Feuerwehrleute waren am Donnerstag vor Ort.

 

HHG und Realschule werden evakuiert

Ein Experiment im Chemieunterricht war der Grund für den Großeinsatz. Simuliert wurde eine Fettexplosion. „Vom Aufbau her 100 Prozent regelkonform und sicher“, betont Frank. Entsprechend wurde auch niemand verletzt. Allerdings löste infolge der Fettexplosion ein Rauchmelder aus. Weil das HHG und die benachbarte Heinrich-Immanuel-Perrot-Realschule eine gemeinsame Brandmeldeanlage haben, herrschte an beiden Schulen Ausnahmezustand. Wie der Stadtbrandmeister berichtet, wurden die Schulen evakuiert. Etwa 1000 Personen waren betroffen.

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Die Schulen hätten ein schlüssiges Konzept für solche Fälle entwickelt. „Das funktioniert sehr gut“, lobt Marcus Frank. Die Evakuierung sei vorbildlich verlaufen. Alle hätten sich an die ausgewiesenen Sammelstellen zurückgezogen und dort gewartet. Und dann war die Sache auch schnell erledigt: Nach rund einer halben Stunde war der Feuerwehreinsatz schon wieder vorbei.

 