Einsatz in Calw: Chemieexperiment löst Großalarm an Schule aus

1 Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kommt es am Donnerstagmorgen am Calwer Hermann-Hesse-Gymnasium (Symbolfoto). Foto: Sven Hoppe/dpa Am Hermann-Hesse-Gymnasium geht ein Rauchmelder los. Infolgedessen rückt die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen an, Schüler und Lehrer werden evakuiert.







Link kopiert



Die Martinshörner der Feuerwehrautos sind am Donnerstagmorgen nicht zu überhören: Fünf Fahrzeuge, inklusive der Drehleiter, rasen zum Hermann-Hesse-Gymnasium (HHG) am Calwer Schießberg. Der Alarm war kurz nach 9 Uhr in der integrierten Leitstelle eingegangen. Weil es sich um eine Schule handelt, rückte die Wehr standardmäßig mit großem Aufgebot aus, erklärt Stadtbrandmeister Markus Frank. 22 Feuerwehrleute waren am Donnerstag vor Ort.