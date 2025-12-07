Einsatz bei Efringen-Kirchen Auto brennt auf der A 5 pm/red 07.12.2025 - 14:34 Uhr 1 Die Polizei meldet nach dem Einsatz ein völlig ausgebranntes Auto (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich Ein Personenwagen ist auf der Autobahn ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte das Auto nicht mehr retten. Link kopiert Der Brand eines Autos auf Autobahn A5 wurde am Donnerstag, gegen 23.45 Uhr gemeldet. Auto nicht zu retten Das Fahrzeug befand sich zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Weil am Rhein. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Auto nicht mehr retten, es brannte vollständig aus, erklärt die Polizei in ihrer Mitteilung. Keine Verletzten Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.