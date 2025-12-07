Einsatz bei Efringen-Kirchen: Auto brennt auf der A 5
1
Die Polizei meldet nach dem Einsatz ein völlig ausgebranntes Auto (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich

Ein Personenwagen ist auf der Autobahn ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte das Auto nicht mehr retten.

Der Brand eines Autos auf Autobahn A5 wurde am Donnerstag, gegen 23.45 Uhr gemeldet.

 

Auto nicht zu retten

Das Fahrzeug befand sich zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Weil am Rhein. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Auto nicht mehr retten, es brannte vollständig aus, erklärt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Keine Verletzten

Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.

 