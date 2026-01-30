Eine Gartenschau fürs Wiesental: „Riesige Chance für die Region“

Der Gemeinderat Todtnau hat mehrheitlich dem Bewerbungsverfahren für eine Gartenschau zugestimmt. Ein Planungsbüro soll nun mögliche Projekte eruieren.
Der Gemeinderat hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, eine Machbarkeitsstudie für die Ausrichtung einer Gartenschau in Auftrag zu geben. Drei Gemeinderäte sprachen sich dagegen aus, eine solche Schau in Schönau, Todtnau und Utzenfeld zu veranstalten. „Eine Gartenschau ist eine abgespeckte Version einer Landes- oder Bundesgartenschau“, erklärte Bürgermeister Oliver Fiedel. Sie wird in ungeraden Jahren veranstaltet. Todtnau und die anderen Kommunen wollen sie 2035 oder 2037 ausrichten. Die Gartenschau Freudenstadt, die sich Vertreter aus Todtnau, Utzenfeld und Schönau angesehen haben, hat fünf Monate gedauert. Für die Gartenschau müsse man eine GmbH gründen, die die Veranstaltung manage, sagte Oliver Fiedel.