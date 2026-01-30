Eine Gartenschau fürs Wiesental: „Riesige Chance für die Region“

Der Gemeinderat hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, eine Machbarkeitsstudie für die Ausrichtung einer Gartenschau in Auftrag zu geben. Drei Gemeinderäte sprachen sich dagegen aus, eine solche Schau in Schönau, Todtnau und Utzenfeld zu veranstalten. „Eine Gartenschau ist eine abgespeckte Version einer Landes- oder Bundesgartenschau“, erklärte Bürgermeister Oliver Fiedel. Sie wird in ungeraden Jahren veranstaltet. Todtnau und die anderen Kommunen wollen sie 2035 oder 2037 ausrichten. Die Gartenschau Freudenstadt, die sich Vertreter aus Todtnau, Utzenfeld und Schönau angesehen haben, hat fünf Monate gedauert. Für die Gartenschau müsse man eine GmbH gründen, die die Veranstaltung manage, sagte Oliver Fiedel.

Er zählte die möglichen Attraktionen einer Gartenschau auf: Baumwipfelpfad, Hasenhorn-Turm, ein weiterer Mountainbike-Trail mit einem Gefälle von 7 Prozent, den auch Familien herunterfahren könnten, das Biosphärenbesuchszentrum, eine Holzbrücke über die L 126 oder die B 317. An der Wiese können man Buchten schaffen, an denen man verweilen könne.

Steffen Lehr: „Viel zu große Überlastung“

Projekte, die vor sich hin dümpelten, rutschen durch eine Gartenschau in der Priorität nach oben, sagte Fiedel. Die ausrichtenden Städte würden während der Veranstaltung zum „Tourismusmagnet“. Fiedel ist überzeugt: „Die Gartenschau ist eine riesige Chance für die Region. Die Außenwirkung ist extrem.“

Steffen Lehr (CDU) sprach sich gegen die Gartenschau aus. Angesichts der zahlreichen Projekte, die Todtnau managen müsse, sei die Organisation einer Gartenschau eine „viel zu große Überlastung“ für die Verwaltung. „Vielleicht ist das auch engstirnig von mir, aber ich finde, wir übernehmen uns mit dem Thema.“ Fridolin Kunz pflichtete ihm bei. Erst solle man die Projekte umsetzen, die die Stadt vor sich her schiebe.

Franziska Brünner sagte, die Gartenschau führe zu Investitionen für Aufgaben, die ohnehin anstehen. „Es ist kein Extra, das man sich gönnt.“ Bernhard Steinebrunner betonte, eine Gartenschau solle man nur ausrichten, wenn Utzenfeld mitmache. Sven Behringer mahnte, umsetzen müsse man Projekte, die nachhaltig sind und die man nach der Veranstaltung noch nutzen könne. Bedenken müsse man, dass man die Attraktionen nach der Schau unterhalten müsse. Katrin Sättele schlug eine „montane Gartenschau“ unter Einbeziehung des Feldberg-Gebiets vor, falls Utzenfeld sich am Projekt nicht beteilige.

Absage drei Jahre nach Zuschlag möglich

Die Machbarkeitsstudie kostet zwischen 80 000 und 120 000 Euro. Der Kreis Lörrach trägt etwa ein Drittel der Kosten der Machbarkeitsstudie, Todtnau und Schönau zahlen jeweils 25 000 Euro.

Gemeinde Utzenfeld hat zugestimmt

Utzenfeld hat am Donnerstag der Machbarkeitsstudie zugestimmt und, dass man ein Planungsbüro beauftragt. Zuvor hatte man aber auch umfangreich diskutiert, wie Bürgermeister Martin Wietzel im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Denn es kam die Frage auf, ob man nicht zu klein sei, um dies zu organisieren. Doch die Studie werde zeigen, ob es möglich ist und als Nebeneffekt erhoffe sich Wietzel, dass sie auch zeigt, welche Projekte im Ort umsetzbar seien. Er etwa stelle sich ein Bürgerhaus vor. Bei der „Gartenschau entlang der Wiese im Oberen Wiesental“ sollen alle Kommunen von Wembach bis Todtnau beteiligt werden. Dem Gemeinderat Utzenfeld sei es wichtig gewesen, dass auch in ihrem Ort Schwerpunkte gesetzt werden.

Wenn Todtnau, Schönau und Utzenfeld den Zuschlag für die Schau erhielten, habe man drei Jahre Zeit, um herauszufinden, ob man das Projekt stemmen könne, so Oliver Fiedel. Am Ende der drei Jahre könne man noch absagen. Fiedel rechnet sich hohe Chancen aus, dass das Obere Wiesental Ausrichter der Gartenschau werde. „Interkommunale Projekte werden gut bewertet.“ Nach der Landtagswahl hätten die Kommunen ein halbes Jahr Zeit, um ihre Bewerbung einzureichen.

Im nächsten Schritt will der Gemeinderat ein Planungsbüro beauftragen, das die Projekte für die Gartenschau zusammenstellen und präsentieren soll.