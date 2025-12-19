Einbruch in Schlechtnau: Fensterscheibe wurde eingeschlagen

1 Unbekannte sind in Schlechtnau durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus eingebrochen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/dpa-tmn Die Polizei in Todtnau sucht Zeugen eines Einbruchs.







In ein Einfamilienhaus in Schlechtnau ist laut Polizeimeldung eingebrochen worden. Unbekannte Täter hätten am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr, eine Scheibe eingeschlagen, um in ein Einfamilienhaus an der Kresselstraße in Schlechtnau zu gelangen. Mehrere Räume wurden anschließend durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise unter Tel. 07621/17 60.