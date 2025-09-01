Einbruch in Lörrach: Einbrecher suchen Beute

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Beatrice Ehrlich Über das Diebesgut liegen hier noch keine näheren Erkenntnisse vor, teilt die Polizei mit.







Unbekannte öffneten zwischen Mittwoch, 11 Uhr, und Samstag, 15 Uhr, gewaltsam ein Fenster, um in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Sonnenrain“ zu gelangen. Das Haus wurde von den Unbekannten durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine näheren Erkenntnisse vor, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621 / 176-0 rund um die Uhr erreichbar. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten Bürgern eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07621 / 1500-640 oder per E-Mail an freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.