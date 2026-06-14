„Ein Stück Heimat“: TuS Schuttern feiert das 100-Jährige der Handballabteilung mit emotionalem Fest

Die Handballabteilung des TuS wurde vor 100 Jahren gegründet. Bei der Geburtstagsfeier wurde deutlich: Die Sportart prägt nicht nur den Verein, sondern den ganzen Ort.
Zum Festabend mit rund 400 Gästen kam am Freitag ein großer Teil der TuS- Familie mit ihren Gästen zusammen. Verneigt wurde sich vor Generationen von Menschen, die 100 Jahre Handball geprägt haben und noch immer mit Leben füllen. „Es ist das Jubiläum der Handballabteilung – doch beim TuS Schuttern ist dies die Leistung des Gesamtvereins“, betonte Vorsitzender Matthias Greiner.