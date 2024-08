Ein Nagolder in Paris: Viel Olympischer Geist und ein Selfie mit Dirk Nowitzki

Ein Nagolder in Paris

13 Fynn Klose steht neben der Basketball-Legende Dirk Nowitzki Foto: Fynn Klose

Der Nagolder Sprinter Fynn Klose bekam die Möglichkeit im Rahmen des Olympischen Jugendlagers die Olympischen Spiele in Paris direkt zu erleben. Nicht nur die Wettkämpfe haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er traf aktive Athleten wie Niklas Kaul, aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz und sogar Superstar Dirk Nowitzki.









Für die 50 ambitionierten Athleten ging es schon vor der Eröffnungsfeier in Richtung der französischen Hauptstadt. Die Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes richtete sich an junge Leistungssportler, die sich aktiv in ihren Vereinen engagieren. Fynn Klose vom VfL Nagold hat sich wie die anderen beworben. Dazu gehörte auch ein persönliches Video.