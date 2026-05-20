Ein Jahr Vakanz: Schopfheimer THG startet mit neuer Leitung ins neue Schuljahr

Name weiter nicht bekannt

Wer der oder die Neue an der Spitze der mit über 1000 Schülern größten Schopfheimer Schule ist, bleibt indes vorläufig weiterhin das Geheimnis der ins Besetzungsprozedere Eingeweihten: Einen Namen nennt das federführende Regierungspräsidium in Freiburg auf erneute Nachfrage weiterhin nicht. Anfang des Jahres hatte die zuständige Abteilung mitgeteilt, dass es zwischenzeitlich Bewerber für die Position gebe - verbunden mit der Erwartung, dass die Stelle zum Beginn des kommenden Schuljahres besetzt werden kann.