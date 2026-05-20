Ein Jahr Vakanz: Schopfheimer THG startet mit neuer Leitung ins neue Schuljahr

Die Suche nach einer neuen Schulleitung für das Schopfheimer Gymnasium war offenbar erfolgreich. Im Gemeinderat wurde nun eine weitere Hürde genommen.
Eine Lösung für die seit Anfang des laufenden Schuljahres klaffende Leerstelle in der Leitung des Schopfheimer Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) bahnt sich schon länger an - nun hat das Verfahren in Schopfheimer Gemeinderat eine weitere Hürde genommen: Das Gremium hat dem Besetzungsvorschlag des Regierungspräsidiums in nicht-öffentlicher Sitzung zugestimmt. Die Entscheidung fiel bereits am 20. April; bekanntgegeben wurde sie in der öffentlichen Sitzung am vergangenen Montag.