Ein Jahr Vakanz: Schopfheimer THG startet mit neuer Leitung ins neue Schuljahr
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Mit über 1000 Schülern ist das Theodor-Heuss-Gymnasium die größte Schule Schopfheims - und derzeit ohne Leitung. Foto: Anja Bertsch

Die Suche nach einer neuen Schulleitung für das Schopfheimer Gymnasium war offenbar erfolgreich. Im Gemeinderat wurde nun eine weitere Hürde genommen.

Eine Lösung für die seit Anfang des laufenden Schuljahres klaffende Leerstelle in der Leitung des Schopfheimer Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) bahnt sich schon länger an - nun hat das Verfahren in Schopfheimer Gemeinderat eine weitere Hürde genommen: Das Gremium hat dem Besetzungsvorschlag des Regierungspräsidiums in nicht-öffentlicher Sitzung zugestimmt. Die Entscheidung fiel bereits am 20. April; bekanntgegeben wurde sie in der öffentlichen Sitzung am vergangenen Montag.

 

Name weiter nicht bekannt

Wer der oder die Neue an der Spitze der mit über 1000 Schülern größten Schopfheimer Schule ist, bleibt indes vorläufig weiterhin das Geheimnis der ins Besetzungsprozedere Eingeweihten: Einen Namen nennt das federführende Regierungspräsidium in Freiburg auf erneute Nachfrage weiterhin nicht. Anfang des Jahres hatte die zuständige Abteilung mitgeteilt, dass es zwischenzeitlich Bewerber für die Position gebe - verbunden mit der Erwartung, dass die Stelle zum Beginn des kommenden Schuljahres besetzt werden kann.

Aktuell mit kommissarischer Leitung

In einer ersten Ausschreibungsrunde hatte sich niemand für die Nachfolge der scheidenden Leitung beworben, sodass das THG mit vakanter Schulspitze ins laufende Schuljahr starten musste. Kommissarisch geführt wird es derzeit vom stellvertretenden Schulleiter Matthias Kreutz.

 