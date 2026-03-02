Ehrungen in Deißlingen: GPS-Tracking erlaubt, E-Bikes tabu – Neuerungen für das Sportabzeichen

Ob Ausdauer, Kraft oder Koordination – in Deißlingen stellen sich Jung und Alt den sportlichen Herausforderungen. Das sind die erfolgreichen Absolventen.
Besonders erfreulich war das Interesse der 28 Neueinsteiger sowie die Teilnahme von 180 Schülern der Grundschule Deißlingen, die ihr Können in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination unter Beweis stellten. Ein besonderes Merkmal bleibt die Verbindung der Generationen, was sich in sieben ausgezeichneten Familienabzeichen widerspiegelte.