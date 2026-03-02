Ehrungen in Deißlingen: GPS-Tracking erlaubt, E-Bikes tabu – Neuerungen für das Sportabzeichen

Ob Ausdauer, Kraft oder Koordination – in Deißlingen stellen sich Jung und Alt den sportlichen Herausforderungen. Das sind die erfolgreichen Absolventen.

Besonders erfreulich war das Interesse der 28 Neueinsteiger sowie die Teilnahme von 180 Schülern der Grundschule Deißlingen, die ihr Können in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination unter Beweis stellten. Ein besonderes Merkmal bleibt die Verbindung der Generationen, was sich in sieben ausgezeichneten Familienabzeichen widerspiegelte.

Die Durchführung dieser Initiative wäre ohne das ehrenamtliche Engagement kaum möglich. Das Prüferteam um Christiane Köhne, Nicki Bantle, Suse Ulmschneider und Petra Groß begleitete die Sportler durch die Saison. Dank galt zudem den örtlichen Sportvereinen, der Kreissparkasse Rottweil und der Gemeinde Deißlingen für die finanzielle und materielle Unterstützung.

Helga Siring sorgte bei der Verleihung am Freitagabend als „guter Geist“ für die Bewirtung. Für die kommenden zwei Jahre bleibt der Leistungskatalog stabil, jedoch gibt es technische Neuerungen: Ab 2026 dürfen Ausdauerleistungen per GPS getrackt werden, sofern sie auf Rundkursen erbracht und vom Team als glaubwürdig bewertet werden. E-Bikes sind künftig für Prüfungen nicht mehr zugelassen.

Beeindruckende Liste an Einzelleistungen

Die Vorbereitungen für die Saison 2026 laufen bereits; das Team wird zwischen Pfingsten und den Sommerferien wieder auf dem Sportplatz bereitstehen.

Die sportliche Bilanz des Jahres 2025 in Deißlingen umfasst eine beeindruckende Liste an Einzelleistungen von insgesamt 44 Erwachsenen. Ihre erste Prüfung in Silber absolvierten Stefanie Riedlinger und Michael Hengstler, während Gabriele Volz, Daniela Maier, Ulli Buschler, Marcel Riedlinger, Tim Bertsche, Korab Ferati, Luis Kroner und Niklas Pfriender direkt mit Gold einstiegen.

Zahlreiche Erfolge in den Prüfungen

Die zweite Prüfung schlossen Melanie Kimmich in Silber sowie Juliana Amann, Sabrina Schmeh, Luzia Götti-Deutschle, Nadine Diefert und Jens Seemann in Gold ab. Regina Santana Medina erreichte ihre dritte Prüfung in Bronze; Gold in dieser Stufe ging an Steffi Litz, Stefanie Seifer, Ramona Hengstler, Jasmin Hengstler, Erwin Schick und Jörg Mattes. Zu den erfahrenen Wiederholern gehörten Christiane Köhne (4. Gold), Saskia Ulbrich (7. Gold), sowie Veronika Kammerer und Lucia Miller (beide 8. Gold).

23. Gold-Prüfung für Joachim Weißer

Die neunte Gold-Prüfung sicherten sich Katja Amann, Claudia Prim und Beate Ott. Jubiläen feierten Brigitte Ritter-Schaumann und Bernd Allgaier (10. Gold), Armin Schaumann (13. Gold) sowie Rosemarie Bihl, Suse Ulmschneider und Jan-David Groß (alle 14. Gold). Die höchsten Auszeichnungen gingen an Maria Schelling-Keler (15.), Iris Fischinger und Manuel Groß (16.), Doris Miller und Nicole Bantle (19.), Werner Sinner (20.), Petra Groß (21.) und Joachim Weißer mit seiner 23. Gold-Prüfung.

Auch der Nachwuchs ist fleißig

Auch die 56 Jugendlichen zeigten starke Ergebnisse. Fynn Kaspar startete mit Bronze, während Karla Goering und Elias Thudium Silber sowie eine große Gruppe um Laura Hellstern, Alissa Alimov und Finya Bihler ihre erste Gold-Prüfung ablegten. In der zweiten Runde folgten Jan Scheliga (Bronze), Jannis Bihl und Elias Bauer (Silber) sowie zahlreiche Gold-Absolventen wie Celia Santana Medina, Emily Betz und Paul Ulbrich.

Die dritte Prüfung meisterten Luca Schleehuber (Silber) sowie unter anderem Lena, Sara und Emma Hengstler in Gold. Die weiteren Jugendsportabzeichen in Gold gingen an Luisa Stadler, Jella Hermann und Lea Wiedmann (4. Prüfung), Bastian Bantle (6. Prüfung) und Moritz Bantle (9. Prüfung).

Sieben Familienabzeichen

Besonderer Teamgeist zeigte sich bei den sieben Familienabzeichen. Die Familie Riedlinger war mit vier Angehörigen zum ersten Mal dabei. Zum zweiten Mal erfolgreich waren die Familien Ulbrich und Santana Medina, gefolgt von den Familien Bihl und Hengstler/Schick bei ihrer jeweils dritten Teilnahme. Die Familie Bantle feierte ihr neuntes Jahr, während die Familie Groß mit der 20. Teilnahme die Spitzenposition einnahm. Zusätzlich absolvierten 180 Schüler der Grundschule Deißlingen erfolgreich das Sportabzeichen.