Ehrung bei Fasnacht in Todtnau: Orden für sehr aktive Narren
Wurden für ihr langjähriges Engagement bei den Narren geehrt (von links): Florian Wunderle, Sven Böhler, Georg Steck, Stefan Karle, Christine Mühl und Inge Diesslin. Foto: Verena Wehrle

Einige verdiente Narren wurden im Rahmen des Besenbinderballs geehrt, auch vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte.

Wer mehr als 30 Jahre närrisch aktiv ist und noch dazu ein (halb)- rundes Jubiläum feiert, wird am Besenbinderball von der Narrenzunft geehrt. In den Genuss kamen am vergangenen Samstag Inge Dießlin und Stefan Karle für 30 Jahre, Heinz Großmann für 35 Jahre sowie Georg Steck und Christine Mühl für 40 Jahre. Inge Diesslin ist aus dem Wagenbauzinken Mühliwinkel nicht mehr wegzudenken und dort vor allem für die Verpflegung zuständig, informierte Zunftmeister Tobias Gutmann. Stefan Karle ist seit 1999 Kassierer der Zundelmacher und seit 2025 dort Ehrenmitglied. Heinz Großmann ist ein Schatzgräber, dessen Vorsitzender er von 1994 bis 2000 war, er war bei der Ehrung nicht anwesend.

 

Bei einem intergalaktischen Flug durch den Orbit mit Blick auf Todtnau gab es für die Gäste des Besenbinderballs einiges zu entdecken und zu lachen.

Für 40 Jahre wurde auch Christine Mühl geehrt, die viele Ämter inne hatte: von 1986 bis 2015 war sie in den Tannengeistern Mugenbrunn, seit 2010 gehört sie zum Nessler-Paar. Georg Steck – ebenfalls für 40 Jahre geehrt – ist Gründungsmitglied der Zapfemännle und hat dort aktuell gleich drei Ämter inne: den Vorsitzenden, den Schriftführer sowie den Kassierer.

Ehrungen vom Verband

Oliver Brüderle, VON-Vogteienchef der Vogtei Dreiländereck, nahm die Ehrungen vom Verband vor. Er ehrte Sven Böhler, der seit 2014 Vorsitzender der Rabefelseschlurbi ist, mit dem Verbandsorden in Bronze und auch Georg Steck konnte sich über diese Auszeichnung freuen. Markus Falger wurde in Abwesenheit für 25 Jahre beim Zinken Mühliwinkel geehrt, seit 2014 ist er dessen Vorsitzender. „Schön, dass ihr in Todtnau den Wagenbau noch so hoch haltet“, freute sich Brüderle. Zunftrat Florian Wunderle wurde ebenfalls vom Verband geehrt – er war von 2006 bis 2016 im Vorstand der Tannengeister tätig, seit 2012 ist er im Zunftrat.

 