Ehrung bei Fasnacht in Todtnau: Orden für sehr aktive Narren

1 Wurden für ihr langjähriges Engagement bei den Narren geehrt (von links): Florian Wunderle, Sven Böhler, Georg Steck, Stefan Karle, Christine Mühl und Inge Diesslin. Foto: Verena Wehrle Einige verdiente Narren wurden im Rahmen des Besenbinderballs geehrt, auch vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte.







Wer mehr als 30 Jahre närrisch aktiv ist und noch dazu ein (halb)- rundes Jubiläum feiert, wird am Besenbinderball von der Narrenzunft geehrt. In den Genuss kamen am vergangenen Samstag Inge Dießlin und Stefan Karle für 30 Jahre, Heinz Großmann für 35 Jahre sowie Georg Steck und Christine Mühl für 40 Jahre. Inge Diesslin ist aus dem Wagenbauzinken Mühliwinkel nicht mehr wegzudenken und dort vor allem für die Verpflegung zuständig, informierte Zunftmeister Tobias Gutmann. Stefan Karle ist seit 1999 Kassierer der Zundelmacher und seit 2025 dort Ehrenmitglied. Heinz Großmann ist ein Schatzgräber, dessen Vorsitzender er von 1994 bis 2000 war, er war bei der Ehrung nicht anwesend.