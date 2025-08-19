Ehrenamt in Furtwangen: Der Bürgerbus – eine Erfolgsgeschichte

Der Bürgerbusverein wurde 2013 ins Leben gerufen und das erste Fahrzeug startete im Jahre 2014. Seither wurden über 100 000 Gäste befördert.
Derzeitiger Motor ist der Vorsitzende Rainer Siegl, der kürzlich achtzig Jahre alt wurde und sich immer noch mit Herzblut aktiv einsetzt, getreu dem Motto: „Bürger fahren für Bürger“. Da wird die soziale Haltung deutlich, die dank eines gut gelaunten, kameradschaftlichen Teams bestens bei den Fahrgästen, die zumeist zwischen siebzig und achtzig Jahre alt sind, ankommt.