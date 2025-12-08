Ehrenamt im Kreis Calw: Etwa 150 Schüler jobben für einen guten Zweck

Derzeit heißt es im Landkreis Calw wieder „Mitmachen Ehrensache“.

„Mitmachen Ehrensache“, kurz MME, ist eine landesweite Aktion der Jugendstiftung Baden-Württemberg und der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft. „Es ist mehr als nur ein Aktionstag: Das Projekt fördert Schlüsselkompetenzen wie Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und soziales Engagement“, sagt Wolfgang Borkenstein, Kreisjugendreferent Geschäftsführer beim Kreisjugendring Calw in einem jüngst stattgefundenen Pressegespräch in der Filiale der Bäckerei Raisch in Schömberg. Es stärke vielmehr auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und baue Brücken zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. MME leiste damit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Engagement junger Menschen in Baden-Württemberg, so Borkenstein weiter.

Jugendliche ab der siebten Klasse können mitmachen. Im Landkreis Calw beteiligen sich fünf Schulen. Es sind dies die Heumaden-Schule, die Fünf-Täler-Schule Calmbach, das Enztal-Gymnasium Wildbad, das Christophorus-Gymnasium Altensteig und das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) der Reuchlin-Schule in Bad Liebenzell.

Aylin Kaya, Klassenlehrerin in der SBBZ, nahm an dem Pressegespräch teil, denn ihre 13-jährige Schülerin Sara Gjergjani arbeitete soeben selbst in der Bäckerei.

Internationaler Tag des Ehrenamts

Im Landkreis Calw arbeiten mehr als 150 Jugendliche rund um den Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember bei Arbeitgebern ihrer Wahl und spenden das Geld jeweils regional festgelegten guten Zwecken.

Schulen, die Interesse haben, beteiligen sich an der Aktion, indem einzelne Schüler, Klassen oder gesamte Klassenstufen für einen Tag für einen guten Zweck jobben. Regionale Aktionsbüros, hier der Kreisjugendring Calw, unterstützen vor Ort. Schulen ohne Zuordnung zu einem regionalen Aktionsbüro können sich auch eigenständig beteiligen.

Die Bäckerei und Konditorei Raisch in Schömberg ist einer der Arbeitgeber. Katrin Gottlewski ist dort Personalentwicklerin und unterstützt die Aktion. Die Bäckerei ist seit Jahren ein Partner und ermöglicht vielen Jugendlichen die Teilnahme. Sara ist ganz glücklich, dort mal reinzuschnuppern, wie sie sagt. Alle seien sehr nett.

Die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ feierte im Oktober ihr 25-jähriges Bestehen. Der Landkreis Calw beteiligt sich seit 2019 daran.