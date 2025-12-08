Ehrenamt im Kreis Calw: Etwa 150 Schüler jobben für einen guten Zweck

Derzeit heißt es im Landkreis Calw wieder „Mitmachen Ehrensache“.
„Mitmachen Ehrensache“, kurz MME, ist eine landesweite Aktion der Jugendstiftung Baden-Württemberg und der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft. „Es ist mehr als nur ein Aktionstag: Das Projekt fördert Schlüsselkompetenzen wie Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und soziales Engagement“, sagt Wolfgang Borkenstein, Kreisjugendreferent Geschäftsführer beim Kreisjugendring Calw in einem jüngst stattgefundenen Pressegespräch in der Filiale der Bäckerei Raisch in Schömberg. Es stärke vielmehr auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und baue Brücken zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. MME leiste damit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Engagement junger Menschen in Baden-Württemberg, so Borkenstein weiter.