Ehemaliges Kasernen-Gelände Stadt Meßstetten kauft Sportanlage

Warum ist die Sportanlage überhaupt wichtig? Durch das Projekt Freizeitgelände Blumersberg sind die Fußballer des FV Meßstetten einer Trainingsmöglichkeit beraubt worden – jetzt soll die Stadt für adäquaten Ersatz sorgen. Als Alternative bietet sich die Fläche auf dem Gelände der ehemaligen Zollernalb-Kaserne an. Die, so Schroft, sei schon seit 2016 im Visier der Gemeinde – im Rahmen des Sportstättenentwicklungskonzeptes kam die Idee erstmals auf den Tisch. Insgesamt sei Meßstetten in einer "komfortablen Situation"; immerhin stünden bereits die Heuberghalle, die Buelochhalle und die Turn- und Festhalle zur Verfügung. Gleichwohl werde die Halle auf dem Geißbühl benötigt, denn die anderen seien ausgelastet. Die Option, Freiluftsport zu betreiben, mache das Gelände natürlich besonders attraktiv.

Aber nicht nur die Fußballer werden vom neuen Sportzentrum profitieren. Auch die Schulen freuen sich über die neuen Möglichkeiten. "Wir bieten am Gymnasium ein Sportabitur an, können aber nicht die Sportstätten dazu stellen", so Schroft. Das soll sich durch die Sanierung der Anlage auf dem Geißbühl ändern.

Wie sehen die Erneuerungsmaßnahmen aus? Der Umfang der Sanierung hängt davon ab, wie groß die Finanzspritze aus dem "Investitionspakt Sportstätten" (IVS) ausfällt. Den Förderantrag an das Land hat die Stadt gestellt und erwartet im Frühjahr kommenden Jahres – im Idealfall noch vor der Landtagswahl – Rückmeldung. Voraussetzung für eine Zusage ist allerdings die Aufnahme des Geländes in das Städtebauförderungsprogramm – der Antrag wurde bereits im vergangenen September gestellt.

Viel Sanierungspotenzial

Sanierungspotenzial gibt es soweit das Auge reicht. Die Tartanbahn ist nicht wettkampftauglich; notgeflickte Stellen sind unübersehbar. Die Sporthalle ist marode, vor allem der Sanitärbereich erfüllt nicht die erforderlichen Standards. In der Halle sollen später aber die Handballer der HSG Hossingen-Meßstetten trainieren, Schulklassen ihre Sportstunden veranstalten und Gymnastik- und Turnveranstaltungen stattfinden können.

Immerhin, die Fußballer können sich auf dem Sportgelände bereits austoben. Die Stadt hat den Platz herrichten lassen, so dass er bespielbar ist. Im Winter bedarf es allerdings noch zusätzlicher Beleuchtung. "Wir brauchen Flutlichtanlagen; sonst kann abends niemand trainieren." Die Coronavirus-Pandemie habe dieser Problematik für dieses Jahr zwar den Wind aus den Segeln genommen, eine langfristige Lösung müsse dennoch gefunden werden.

Dass der Gemeinderat auf der Suche nach dieser Lösung konstruktiv mit der Stadt zusammenarbeiten wird, davon geht der Bürgermeister aus: "Es herrscht ein großer Grundkonsens im Rat darüber, dass die Sanierung der Sportanlage nötig und wichtig ist." Sobald man die Höhe der Förderung aus dem "Investitionspakt Sportstätten" kenne, werde im Gemeinderat beraten, was man mit der Summe anstellen und mit welchem Anteil sich die Stadt beteiligen könne. Die Bauarbeiten sollen nach Möglichkeit im dritten Quartal des kommenden Jahres beginnen.

Der Grundstein ist mit dem Kauf der Anlage aber gelegt. "Das hat mir am meisten Bauchschmerzen gemacht", gesteht Frank Schroft. Im coronabedingten Seuchenjahr 2020 schon die zweite gute Nachricht für Meßstetten nach der Vertragsunterzeichnung zur Schaffung des Zweckverbandes "Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb".