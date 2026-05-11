Ehemaliger Hauptamtsleiter: Große Trauer um Ernst Zimmermann in Donaueschingen

Der vielfach ausgezeichnete ehemalige Hauptamtsleiter der Stadt Donaueschingen ist im Alter von fast 80 Jahren gestorben. Ehrenamtlich hat sich Zimmermann intensiv engagiert.
Er war bescheiden bis zum Schluss, und er schöpfte Kraft aus seinem Glauben und aus der Familie. Er hat die positive Entwicklung Donaueschingens über Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt. Vorige Woche starb der langjährige Amtsleiter Ernst Zimmermann nach langer schwerer Krankheit, im Juni wäre er 80 geworden. Er hinterlässt seine Frau und zwei Töchter.