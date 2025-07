Der Verkauf betrifft auch den Standort im Hagenmoos in St. Georgen, wie von EBM-Papst-Pressesprecher Hauke Hannig zu erfahren ist.

Die Übernahme der EBM-Papst-Geschäftssparte für industrielle Antriebstechnik durch die Siemens AG sei am Montag „erfolgreich abgeschlossen“ worden.

Die bei EBM-Papst am Standort in St. Georgen in diesem Bereich tätigen 84 Mitarbeiter seien von Siemens übernommen worden. Längere Wege zur Arbeit hätten sie nicht, weil Siemens für sie in St. Georgen ein Gebäude bereitstelle. Dort seien sie seit 1. Juli tätig.

Siemens eröffnet Standort in St. Georgen

Laut Siemens ist ihr neuer Standort in St. Georgen in der Industriestraße 29. Es handle sich um den Teil eines Industriekomplexes und umfasse Büros, Labore und Lagerflächen mit einer Fläche von rund 1700 Quadratmetern, die speziell für den Geschäftsbetrieb des neuen Standorts geplant und umgebaut wurden, heißt es in der Siemens-Pressemitteilung. Die Standortleitung in St. Georgen werde Johannes Moosmann übernehmen, der gleichzeitig den zukünftigen Bereich Mechatronic Systems bei Siemens verantworten werde. Die bei EBM-Papst als industrielle Antriebstechnik firmierte Sparte laufe bei Siemens künftig unter Mechatronic Systems.

EBM-Papst-Sprecher Hannig spricht von Vorteilen für alle Seiten. Für EBM-Papst sei der Verkauf der IDT-Sparte eine konsequente Weiterverfolgung ihres Konzepts, sich auf die Luft- und Heiztechnik zu konzentrieren. Für Siemens hingegen ergebe sich eine passende Ergänzung ihres Produktportfolios. Die IDT erhalte nun internationalen Marktzugang durch die globale Vertriebsorganisation von Siemens. Das komme auch den 84 in St. Georgen betroffenen Mitarbeitern zugute, die nun bei Siemens beschäftigt seien. Sie alle seien dem Wechsel zu Siemens offen gegenüber gestanden.

Insgesamt 650 Mitarbeiter betroffen

Bereits im März vergangenen Jahres hatte EBM-Papst angekündigt, den Geschäftsbereich Industrielle Antriebstechnik an Siemens verkaufen zu wollen. Davon betroffen sind insgesamt rund 650 Mitarbeiter, darunter die 84 Mitarbeiter in der IDT-Sparte in St. Georgen, aber auch circa 290 Personen im Werk in Lauf an der Pregnitz und rund 280 Personen am Standort im rumänischen Oradea. „Lauf und der IDT-Bereich in Oradea werden von Siemens übernommen, sodass der Arbeitsstandort bleibt“, hatte Hannig bereits in einer Anfrage unserer Redaktion im März vergangenen Jahres erklärt.

Siemens sieht Vorteile

Der Mitarbeiterstamm von EBM-Papst am Standort in St. Georgen von bislang rund 700 Beschäftigten hat sich nun durch den Verkauf um 84 Personen reduziert.

„Die neuen Portfolioelemente verbreitern und stärken entscheidend unser Kundenangebot in der Automatisierung und Digitalisierung von Produktionsprozessen für intelligente Fabriken. Die integrierten mechatronischen Antriebssysteme steigern Flexibilität, Produktivität und Effizienz im weltweit wachsenden Markt für Fördersysteme und autonome Transportsysteme, wie etwa mobile Roboter, fahrerlose Transportsysteme und Shuttles“, erklärt Achim Peltz, CEO der Business Unit Motion Control bei Siemens Digital Industries.