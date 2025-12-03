E-Mobilität: Roche Pharma stellt auf E-Fahrzeuge um

1 Roche-Pharma-Mitarbeiter im Außendienst fahren nun elektrisch. Foto: Pressefoto Roche Die Geschäftsfahrzeugflotte rollt nun emissionsfrei.







Die Roche Pharma AG in Grenzach-Wyhlen reduziert mit einem weiteren Schritt ihren ökologischen Fußabdruck: Die gesamte Geschäftsfahrzeugflotte von 335 Fahrzeugen fährt ab sofort elektrisch, heißt es dazu in einer Mitteilung des Pharma-Riesen. Dadurch spart das Unternehmen nach eigenen Angaben künftig rund 1000 Tonnen CO₂ pro Jahr ein. Die Flottenumstellung ist Teil eines konzernweiten Programms zur Senkung der Emissionen: Roche will bis 2050 klimaneutral sein und seine Treibhausgasemissionen bis 2029 halbieren. Neben Elektromobilität gehören dazu weltweit der Ausbau erneuerbarer Energien, eine effizientere Infrastruktur und Projekte zum besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung – insbesondere in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.