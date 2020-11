Dunningen Vollsperrung nach tödlichem Unfall auf B 462

Privater Schultransport verunglückt

Ein Ford Transit, unterwegs als privater Schultransport, war in einer langgezogenen Linkskurve gegen 8.25 Uhr auf einen Lkw gekracht. Der 72-jährige Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zwei der Schüler im Alter von 13 bis 20 Jahren wurden schwer, vier von ihnen leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht.