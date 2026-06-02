Druckwelle spürbar: Heftiger Blitzeinschlag erschüttert Schwenningen – das waren die Folgen

Die Schwenninger sind während eines Gewitters von einem enormen Blitzeinschlag aufgeschreckt worden. Für manche Haushalte hatte dies Auswirkungen.
„Es war eine gewisse Druckwelle zu spüren!“ So beschreibt der Schwenninger Gottfried Schmidt den Blitzeinschlag, der am Sonntagnachmittag die Stadt erschüttert hat. Auch in den sozialen Netzwerken meldeten sich zahlreiche Bürger, die von wackelnden Scheiben, einem „mega“ Einschlag und einem „Krachen“ berichteten – kurz darauf seien teilweise sowohl Strom als auch Internet und Telefon ausgefallen.