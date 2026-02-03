Drogenrazzia in Balingen: Mehr als 5200 Ecstasy-Tabletten beschlagnahmt – Zwei Männer festgenommen

1 Die beiden Tatverdächtigen befinden sich bereits in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) Foto: Shutterstock Am Freitag nahmen Ermittler zwei mutmaßliche Drogenhändler fest. Dabei beschlagnahmten die Drogenfahnder weit über ein Kilo Betäubungsmittel, darunter mehrere tausend Ecstasy-Tabletten.







Link kopiert



Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 37 und 40 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, die regionale Rauschgiftszene mit verschiedenen Drogen versorgt zu haben, teils soll selbst hergestellt worden sein. Der 40-Jährige soll dafür seine Wohnung zur Drogenproduktion zur Verfügung gestellt haben.