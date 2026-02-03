Drogenrazzia in Balingen: Mehr als 5200 Ecstasy-Tabletten beschlagnahmt – Zwei Männer festgenommen
Die beiden Tatverdächtigen befinden sich bereits in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) Foto: Shutterstock

Am Freitag nahmen Ermittler zwei mutmaßliche Drogenhändler fest. Dabei beschlagnahmten die Drogenfahnder weit über ein Kilo Betäubungsmittel, darunter mehrere tausend Ecstasy-Tabletten.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 37 und 40 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, die regionale Rauschgiftszene mit verschiedenen Drogen versorgt zu haben, teils soll selbst hergestellt worden sein. Der 40-Jährige soll dafür seine Wohnung zur Drogenproduktion zur Verfügung gestellt haben.

 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurden am Freitag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Betroffen waren zwei Wohnungen in Balingen sowie eine Garage, die von dem 37-Jährigen genutzt wurde. Dabei fanden die Beamten unter anderem mehr als ein Kilogramm Amphetamin, rund 450 Gramm Ketamin, über 170 Gramm Kokain und mehr als 5200 Ecstasy-Tabletten. Zudem wurden mehrere griffbereit gelagerte Klappmesser sichergestellt.

Die beiden deutschen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und noch am selben Tag einem Richter am Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Männer wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Handelsstrukturen, Drogenhändlern und Abnehmern der Betäubungsmittel dauern an.

 