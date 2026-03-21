DRK blickt auf das Jahr zurück: „Helfer vor Ort“ in Rosenfeld waren 345 Mal schnell zur Stelle

Hohe Einsatzzahlen und eine erfolgreiche Jugendarbeit prägten das vergangene Jahr des DRK-Ortsvereins Rosenfeld. Mit demselben Erfolg will man weitermachen.

Am 13. März blickte das DRK Rosenfeld im „Leidringer Stüble“ auf das vergangene Jahr zurück und stellte zugleich wichtige Weichen für die Zukunft. Der Vorsitzende Matthias Lorch konnte hierzu 27 der insgesamt 64 Aktiven sowie zahlreiche Gäste begrüßen, darunter Kreisbereitschaftsleiter Sven Neher, Bereitschaftsarzt Dr. Thomas Geiselmann, Bürgermeister Thomas Miller, Feuerwehrkommandant Edgar Bukenberger sowie dessen Vorgänger Günter Kopf.​

Ein besonderer Dank der Versammlung galt Stephanie Heller, die ihr Amt als Schatzmeisterin abgab. In ihrem letzten Bericht konnte sie über ein positives Jahresergebnis informieren, welches maßgeblich durch zahlreiche Spenden ermöglicht wurde. Dass der Verein auch personell wächst, zeigten die Neuaufnahmen von Mira Bisinger, Katharina Schellhammer, Leon Dufour und Giulia Öhrle, die nun die Reihen der Aktiven verstärken.

26 Dienstabende wurden geleistet

Die Bilanz der Bereitschaft unterstreicht die hohe Leistungsfähigkeit des Ortsvereins. Neben Sanitätswachen, Krankentransporten und vier Blutspendeterminen leistete das Team in 26 Dienstabenden sowie bei mehreren Übungen und Fortbildungen wertvolle Arbeit.

Auch die Kameradschaft kam beim Besuch der Fachmesse RettMobil, beim „Lauf mit“ oder dem Schrottwichteln nicht zu kurz. Besonders beeindruckend war die Bilanz der „Helfer vor Ort“: Insgesamt 345 Mal rückten sie aus, um bei internistischen und chirurgischen Notfällen, Unfällen, Bränden oder Kindernotfällen Hilfe zu leisten. Besondere Anerkennung erhielt Sebastian Heller für seine engagierte Tätigkeit als bisheriger Bereitschaftsleiter.

Auch die Jugendarbeit des Vereins ist ein Erfolgsmodell. Die 22 Mitglieder des Jugendrotkreuzes absolvierten 29 Gruppenstunden, in denen Themen wie die Rettungskette, der Notruf und das richtige Anlegen von Verbänden im Fokus standen. Die hohe Qualität der Ausbildung zahlte sich aus: Beide JRK-Gruppen gewannen erneut den Kreisentscheid und vertraten den Verein erfolgreich bei den Landesentscheiden in Leinfelden-Echterdingen und Meßstetten.

Bestätigung einiger Amtsträger

Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft folgten die Wahlen und Bestätigungen der Funktionsträger. Als Bereitschaftsleiter wurden Lisa Pyka und Stephan Kneer bestätigt, deren Stellvertretung Nicole Scheich und Chris Nagel übernehmen. Die Jugendleitung verbleibt in den Händen von Stephanie Drescher mit Birgit Scheich als Stellvertreterin. Den neu gewählten Vorstand bilden der Vorsitzende Matthias Lorch, seine Stellvertreter Siegfried Schüehle und Thomas Miller sowie Schatzmeister Fabian Schüehle. Als Bereitschaftsarzt fungiert Dr. Thomas Geiselmann, während Walter Frommer das Amt des Schriftführers bekleidet. Als Beisitzer unterstützen Birgit Scheich, Nicole Scheich, Chris Nagel und Kay Kaiser die Vereinsführung.

Zum Abschluss wurden verdiente Mitglieder für ihre Treue geehrt. Anni Sophie Faltenbacher und Linus Rumpel sind seit drei Jahren im Jugendrotkreuz aktiv, während Lisa Pyka auf 20 Jahre Dienst in der Bereitschaft zurückblicken kann. Eine besondere Ehre wurde Annett Heller zuteil, die zur Ehrenbereitschaftsleiterin ernannt wurde.