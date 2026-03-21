DRK blickt auf das Jahr zurück: „Helfer vor Ort“ in Rosenfeld waren 345 Mal schnell zur Stelle

Hohe Einsatzzahlen und eine erfolgreiche Jugendarbeit prägten das vergangene Jahr des DRK-Ortsvereins Rosenfeld. Mit demselben Erfolg will man weitermachen.
Am 13. März blickte das DRK Rosenfeld im „Leidringer Stüble“ auf das vergangene Jahr zurück und stellte zugleich wichtige Weichen für die Zukunft. Der Vorsitzende Matthias Lorch konnte hierzu 27 der insgesamt 64 Aktiven sowie zahlreiche Gäste begrüßen, darunter Kreisbereitschaftsleiter Sven Neher, Bereitschaftsarzt Dr. Thomas Geiselmann, Bürgermeister Thomas Miller, Feuerwehrkommandant Edgar Bukenberger sowie dessen Vorgänger Günter Kopf.