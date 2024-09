U23 der TSG Balingen unterliegt auch in Schwäbisch Hall

Dritte Niederlage in Folge

1 Trainer Philipp Wolf war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden – das Ergebnis passte jedoch nicht. Foto: Kara

Die Mannschaft von Philipp Wolf kassiert beim Gastspiel in Schwäbisch Hall mit dem 0:3 die dritte Pleite in Folge. Diese wäre nach Aussagen des Trainers durchaus vermeidbar gewesen.









Auf der Anzeigetafel – die zwischenzeitlich übrigens ausgefallen war – stand am Ende ein recht klares 3:0 für die Gastgeber aus Schwäbisch Hall. Philipp Wolf, Coach der U23 der TSG Balingen, merkte aber an: „Das Ergebnis hört sich deutlich klarer an, als das Spiel im Endeffekt war.“