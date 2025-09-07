Dreimal Jubiläum in Neufra: Spannende Wettkämpfe und Party – wir haben die Bilder

Ein Wochenende voller Erinnerungen, Sport und Geselligkeit: Neufra feiert seine drei Jubilare aus den Sportverein-Abteilungen Handball, Tennis und Wandern.
Die Karl-Stimmler-Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Lange Reden blieben bewusst aus. „Die Alten müssen sich nicht immer selbst feiern“, sagte Dominik Bordt von der Tennisabteilung augenzwinkernd und brachte damit die Grundidee auf den Punkt: Wir wollten die Jungen genauso mit ins Boot holen“. Im Mittelpunkt des Festtages standen die Abteilungen Handball, Tennis und Wandern.