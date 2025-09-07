Dreimal Jubiläum in Neufra: Spannende Wettkämpfe und Party – wir haben die Bilder

Ein Wochenende voller Erinnerungen, Sport und Geselligkeit: Neufra feiert seine drei Jubilare aus den Sportverein-Abteilungen Handball, Tennis und Wandern.

Die Karl-Stimmler-Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Lange Reden blieben bewusst aus. „Die Alten müssen sich nicht immer selbst feiern“, sagte Dominik Bordt von der Tennisabteilung augenzwinkernd und brachte damit die Grundidee auf den Punkt: Wir wollten die Jungen genauso mit ins Boot holen“. Im Mittelpunkt des Festtages standen die Abteilungen Handball, Tennis und Wandern.

Die Handballer, deren Abteilung bereits 1935 gegründet wurde, blickten auf bewegte Anfänge zurück. In alten Berichten ist zu lesen, wie beschwerlich und dennoch erfolgreich dieser Sport in Neufra begonnen hat.

Oskar Angele, selbst 85 Jahre alt, schilderte die früheren Zeiten: „Die Handballer waren in der Umgebung gefürchtet“. Erst als das einstiege Großfeld dreigeteilt wurde, sei es aus sportlicher Sicht ruhiger geworden.

Gemeinschaftsprojekt Tennisanlage

Die Spielfreude und Kameradschaft habe darunter nie gelitten, betont Angele. Bis heute im guten Verbund mit Frittlingen und Balgheim, ergänzte Gesamtvorstand Andi Kopf. Die meisten Neufraer sind gleich in mehreren Abteilungen des Sportvereins aktiv.

Das nächste Gemeinschaftsprojekt wurde 1975 mit dem Bau der Tennisanlage auf den Weg gebracht. Angele, damals als Elektriker aktiv, verlegte die Stromleitungen, schloss vier Flutlichtmasten an und filmte sogar die Bauarbeiten.

30 Teams treten gegeneinander an

Die Tennisanlage diente dem Festtag dann auch als Auftaktveranstaltung. Bei herrlichem Sonnenschein traten 30 Mannschaften an.

„Unglaublich schön, dass so viele aus dem Ort mitmachen“, freut sich Dominik Bordt. Darunter Erwin Bauer, ein Gründungsvater der Tennisabteilung. Gemeinsam mit Bordt landete er auf Platz drei. Ebenfalls den dritten Platz erreichten Hartmut Wenzler und Silke Seemann. Markus Trick und Oliver Duffner landeten auf Platz zwei, Noemi und Frank Overhage eroberten den ersten Platz.

Menschen drängen ins Grüne

Ebenso vor 50 Jahren wurde mit der Abteilung Wandern der dritte Jubilar gegründet. Damals habe es die Menschen ins Grüne gedrängt, kann in einer früheren Festschrift des Turnvereins nachgelesen werden. Ein Zeitgeist, der auch vor Neufra nicht Halt gemacht habe.

Den Auftakt am Abend übernahm der Musikverein. Zwei Stunden bot er schwungvolle Unterhaltung bis sich die Bühne in eine Wettkampfarena verwandelte.

Bühne wird zur Wettkampfarena

Neun Teams traten bei spaßigen Spielen gegeneinander an. Im Eiltempo wurden Trikots ausgezogen und Luftballons balanciert, im Bierpong „Basketbälle“ anvisiert, im Wasserspiel Schnapsgläser versenkt oder Spielkarten in den Himmel gestapelt.

Am Ende jubelten die „Starzelschlucker“ von der Narrenzunft über die „wunderschön leuchtenden Jubiläumskrone“.

„Es ist beeindruckend wie viele hier zusammen helfen, mitmachen und mitfeiern“, fasste ein Besucher den gelungenen Festakt zusammen. Mit DJ Momo und DJ Nani wurde noch bis spät in die Nacht hinein gefeiert.