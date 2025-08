1 Blick in die aktuelle Sonderausstellung Foto: DLM/Waltraut Hupfer Mit einem Historiker geht es durch die aktuelle Sonderschau im Dreiländermuseum in Lörrach.







In der Reihe „Mittwoch-Matinee“ der Basler Museen findet am Mittwoch, 6. August, ab 10 Uhr die nächste Führung im Dreiländermuseum, Basler Straße 143, statt. Der Rundgang „Elsass unterm Hakenkreuz“ mit Historiker Marlon Zimmermann führt in diesem besonderen Format durch die aktuelle Sonderausstellung „Elsass 1940-45“.