Dreiländermuseum in Lörrach: Auszeichnung für das Museumsdepot

Das Museumsdepot ist nun Teil einer Architekturroute, die besondere Bauwerke im Schwarzwald auszeichnet. Ein Schild am Gebäude soll Interessierte fortan darauf hinweisen.
Die gemeinsame finanzielle Anstrengung zahlt sich offenbar aus: Das Depotgebäude des Dreiländermuseums in Lörrach hat mit der Auszeichnung „Bauwerk Schwarzwald“ eine weitere Würdigung erfahren. Das Museumsdepot reiht sich damit in die im Jahr 2022 initiierte Architekturroute ein, die Interessierte zum Erkunden von gelungenen Bauwerken im Schwarzwald einlädt.