Drei Menschen sterben in Albstadt: Von der Explosion bis zur Bergung - der Ablauf des Großeinsatzes

Tragisches Unglück in der Tailfinger Josefstraße: Eine dreiköpfige Familie stirbt bei einer Gasexplosion. Rund 200 Einsatzkräfte sind beteiligt. So lief der Großeinsatz ab.
Es muss ein ohrenbetäubender Knall gewesen sein, der halb Tailfingen am Donnerstagmorgen gegen kurz nach fünf Uhr geweckt hat: In der Josefstraße ist es in einem Gebäude nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer Gasexplosion gekommen. Die Feuerwehr Albstadt wurde mit dem Stichwort „F5_Gasexplosion“ alarmiert. Das höchstmögliche Alarmstichwort, das die Feuerwehr erreichen kann. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude bereits vollends eingestürzt; eine Brandstelle hatte sich gebildet.