Das mit einer ebenso schillernden wie traurigen Geschichte behaftete Gebäude in der Grenzacher Ortsmitte ist verkauft worden. Die Gemeinde ist nicht zum Zuge gekommen.

Wer das marode Haus in Grenzachs Mitte mit der Adresse Jacob-Burckhardt-Straße 1 von den Erben Goswin Schlossers („Schlosser Gossi“) erworben hat, ist Bürgermeister Tobias Benz nicht bekannt, wie der Rathauschef auf Nachfrage wissen lässt. Er sei sich auch nicht sicher, ob der Käufer überhaupt aus dem Ort sei. „Was ich aber toll finde: Ich habe gehört, dass der neue Besitzer das Haus wohl sanieren will“, hält Benz fest. Dabei wäre das Gemäuer aus seiner Sicht eigentlich eher ein Abrisskandidat. „Aber gut – jetzt mal sehen, was sich dort tut“, ist Benz zuversichtlich, dass das Anwesen samt Umfeld auf jeden Fall eine Aufwertung erfahren wird.

Die Gemeinde hatte 110.000 Euro geboten Dem Rathauschef zufolge hatte die Gemeinde den Erben des Hausbesitzers 110.000 Euro für das Haus geboten. Die Eigner hätten es, wie er gehört habe, nun aber offenbar zum ungefähr doppelten Preis verkaufen können, sagt Benz. Natürlich sei es schade, dass die Gemeinde hier nicht zum Zuge gekommen sei, aber das seien nun einmal die Kräfte des Marktes. Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen hätte das „Schlosser-Gossi-Haus“ nämlich gerne aus strategischen Gründen erworben, um unerwünschte Entwicklungen in diesem baulich sensiblen Bereich verhindern zu können. Dies war immer wieder Thema im Gemeinderat gewesen.

Mumifizierte Leiche liegt im Haus

Die Geschichte rund um das Gebäude ist dramatisch und traurig. So war Ende Oktober 2022 im Inneren des mit Gerümpel und Müll vollgestopften Hauses eine mumifizierte männliche Leiche gefunden worden. Nach einem auf einem DNA-Abgleich basierenden Gutachten der Rechtsmedizin konnte der Tote als der ehemalige Bewohner des Anwesens identifiziert werden. Unbestätigten Informationen unserer Zeitung zufolge soll der mumifizierte Leichnam inmitten von Gerümpel beziehungsweise halb davon bedeckt gefunden worden sein. Wie lange der „Schlosser Gossi“ da bereits gelegen hatte, konnte damals laut Polizei nicht ermittelt werden.

Großes Echo bei den Boulevard-Medien

Der Leichenfund hatte Grenzach-Wyhlen im Herbst 2022 kurzzeitig zu einem unfreiwilligen überregionalen Medienecho verholfen. Bestimmte Medien aus dem Boulevardbereich schlachteten die „Story“ regelrecht aus. Für Kopfschütteln im Dorf sorgte zum Beispiel der von der Bild-Zeitung gewählte Titel „Im Tal der Mumien“. Denn innerhalb von zwei Monaten waren in Grenzach-Wyhlen somit gleich zwei verweste Leichen entdeckt worden, die höchstwahrscheinlich jahrelang in ihren Wohnungen gelegen hatten, aber laut Obduktionsergebnis jeweils eines natürlichen Todes gestorben waren. Bürgermeister Benz hatte sich seinerzeit in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung entsetzt ob der Wortwahl der „Bild“ gezeigt und die Schlagzeile als äußerst unangemessen bezeichnet.

Der „Schlosser Gossi“ galt zuletzt als Phantom

Der „Schlosser Gossi“ war eine schillernde, aber auch tragische Figur. Er galt als eigensinnig, kreativ, kantig und streitbar – als ein echtes Original eben. Doch seit der Schließung seines einzigartigen Ladens war „Gossi“ im Dorf vor allem dafür bekannt, nur noch gelegentlich in Grenzach „aufzutauchen“ und ansonsten – oft monatelang – herumzureisen. Wer nach ihm fragte, hörte meistens Sätze wie: „Neulich nachts habe ich ihn glaub mal am Haus gesehen, aber das ist auch schon wieder Wochen her.“ Wo der „Schlosser Gossi“ gerade war, wovon er lebte und wie er seinen Alltag bestritt, war stets Gegenstand – oft abenteuerlicher – Spekulationen. Es wurde gerne über ihn geredet, aber wohl weniger mit ihm selbst. Denn er galt zuletzt als Phantom.

Wenn das nicht „Vintage“ oder „Retro“ ist: Beim Blick in Gossis Schaufenster öffnet sich die Vergangenheit. Foto: Tim Nagengast

Dass Goswin Schlosser nie auch nur einen einzigen Cent der ihm seitens der Gemeinde Grenzach-Wyhlen zugesprochenen Leibrente in Anspruch genommen hat, befeuerte die ohnehin brodelnde Gerüchteküche zusätzlich. Unbestätigten Informationen unserer Zeitung zufolge soll die Höhe dieser Rente bei etwa 5000 Euro im Monat gelegen haben.

Diese Leibrente resultierte aus der Übertragung des früheren Schlosser-Areals, auf dem aktuell die Neue Mitte Grenzach entsteht, in kommunale Hände. Goswin Schlosser hatte sich dafür seinerzeit die Zahlung der Leibrente ausbedungen – aber wohl nie darauf zugegriffen.

Laden ist ein Schaufenster in die Vergangenheit

Durch seine persönliche Art und auch durch seinen einzigartigen Laden, den er bis in die 1990er-Jahre betrieb, war „Gossi“ bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Denn bei ihm gab es einfach alles – vom schicken Herrenhemd bis zum Käpseli-Revolver. „Und wenn’s oben im Steinbruch mal wieder heftig gewummst hat, haben wir Buben damals gewusst: Ah, der Schlosser Gossi hat mal wieder eine Kanone gebaut und testet sie da oben gerade. Das hat er immer wieder gemacht“, berichtete ein Grenzacher Bürger einst im Gespräch mit unserer Zeitung über seine Erinnerungen an die frühen 80er Jahre.

Zuletzt präsentierte sich der seit Jahrzehnten geschlossene Laden dank seiner großen Glasscheiben als ein konserviertes, faszinierendes Schaufenster der Vergangenheit. Fahrräder („Badenia“) aus den 1970er/80er Jahren stehen – auch jetzt noch – genauso dort wie Nippes, Kleidungsstücke, Wanderstöcke, Plattenspieler, Hemden oder auch Spielsachen, die „mittelalte“ Menschen an die eigene Kindheit erinnern dürften.

Streitbarer Kreativkopf: Was Goswin Schlosser gerade umtrieb, tat er auch gerne plakativ kund. Foto: Tim Nagengast

Besonderes Augenmerk verdienen die selbstgefertigten Werbe- und Protestschilder, die der unter anderem für seine Kreativität und Eigensinnigkeit bekannte „Schlosser Gossi“ einst gefertigt hat. In wunderschöner Handschrift liest man da zum Beispiel: „Der zünftige Cowboy kauft seine Munition, Pistole und sein Gewehr nur beim Schlosser.“ Entsprechende alte „Käpseli-Revolver“ und „Ringli“ waren bis vor kurzem noch im Schaufenster zu sehen.

Dass der Schlosser Gossi dem „Zielmatten-Großprojekt“ ablehnend gegenüberstand, wusste man spätestens dann, wenn man die selbstgefertigte Protesttafel im Schaufenster bestaunt hatte.

All das ist nun deutlich weniger geworden. Von außen betrachtet scheint es, dass rund 80 Prozent des einzigartigen Sammelsuriums mittlerweile entsorgt beziehungsweise verkauft worden sein dürfte. Wer noch einmal einen Blick darauf erhaschen will, der sollte sich sputen. Denn schon sehr bald dürfte nichts mehr an dieses Seinesgleichen suchende Konglomerat aus möglichen und unmöglichen Dingen erinnern, die der „Schlosser Gossi“ einst zusammengetragen hat.

Geradezu filmreife Umstände

Geradezu filmreif wie die Geschichten(n) hinter Goswin Schlosser, seinem Haus, seinen ganzen Dingen und wohl auch seiner Vita muss übrigens die Suche nach den Erben gewesen sein.

Bürgermeister Benz zufolge hat das Nachlassgericht einen riesigen Recherche-Aufwand betreiben müssen, denn allzu lange sah es danach aus, als hätte „Gossi“ keinerlei Angehörige. Die Suche nach potenziellen Erben habe sehr viel Zeit beansprucht und sich über mehrere Kontinente erstreckt. Irgendwann sei das Gericht bei seinen Recherchen fündig geworden, sodass es nun eine Erbengemeinschaft gebe, die das Haus jetzt verkauft habe. „Aber diese waren derart weit entfernt und wussten nicht einmal, wer Goswin Schlosser war, wie ich gehört habe“, sagt Bürgermeister Tobias Benz.

Ob es überhaupt jemanden gab, der den wahren „Schlosser Gossi“ wirklich kannte?