Das mit einer ebenso schillernden wie traurigen Geschichte behaftete Gebäude in der Grenzacher Ortsmitte ist verkauft worden. Die Gemeinde ist nicht zum Zuge gekommen.
Wer das marode Haus in Grenzachs Mitte mit der Adresse Jacob-Burckhardt-Straße 1 von den Erben Goswin Schlossers („Schlosser Gossi“) erworben hat, ist Bürgermeister Tobias Benz nicht bekannt, wie der Rathauschef auf Nachfrage wissen lässt. Er sei sich auch nicht sicher, ob der Käufer überhaupt aus dem Ort sei. „Was ich aber toll finde: Ich habe gehört, dass der neue Besitzer das Haus wohl sanieren will“, hält Benz fest. Dabei wäre das Gemäuer aus seiner Sicht eigentlich eher ein Abrisskandidat. „Aber gut – jetzt mal sehen, was sich dort tut“, ist Benz zuversichtlich, dass das Anwesen samt Umfeld auf jeden Fall eine Aufwertung erfahren wird.