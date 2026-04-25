Dr. Hansjörg Jaumann verstorben: Trauer um große Verlegerpersönlichkeit aus Lörrach

Dr. Hansjörg Jaumann, der 62 Jahre an der Spitze seines regional verwurzelten Verlagshauses mit seinen drei Zeitungen stand, ist im Alter von fast 90 Jahren gestorben.
Die Nachricht vom Tod des langjährigen Zeitungsverlegers hat in Verlag und Redaktion Betroffenheit und Mitgefühl ausgelöst. Am 13. Mai hätte Dr. Hansjörg Jaumann, der in der Nacht zum Dienstag in dieser Woche zu Hause friedlich eingeschlafen ist, seinen runden Geburtstag feiern können. Er hinterlässt neben seiner Frau Christa Tochter Bettina und Enkel Max.