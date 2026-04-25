Dr. Hansjörg Jaumann verstorben: Trauer um große Verlegerpersönlichkeit aus Lörrach

Dr. Hansjörg Jaumann, der 62 Jahre an der Spitze seines regional verwurzelten Verlagshauses mit seinen drei Zeitungen stand, ist im Alter von fast 90 Jahren gestorben.

Die Nachricht vom Tod des langjährigen Zeitungsverlegers hat in Verlag und Redaktion Betroffenheit und Mitgefühl ausgelöst. Am 13. Mai hätte Dr. Hansjörg Jaumann, der in der Nacht zum Dienstag in dieser Woche zu Hause friedlich eingeschlafen ist, seinen runden Geburtstag feiern können. Er hinterlässt neben seiner Frau Christa Tochter Bettina und Enkel Max.

Er war Zeitungsverleger mit viel Herzblut Mit Hansjörg Jaumann verlieren seine Heimatstadt und der Landkreis Lörrach einen geschätzten Zeitungsverleger alter Schule. Er war einer, der beseelt war von seinem Metier, der sich zeitlebens mit Hingabe für den Erhalt der publizistischen Vielfalt im Dreiländereck engagierte und für den jahrzehntelang die Leitung seines Verlags mit den drei Tageszeitungen „Die Oberbadische“, „Weiler Zeitung“ und „Markgräfler Tagblatt“ eine Herzensangelegenheit war. Er prägte in der mehr als 140-jährigen Verlagsgeschichte die „Oberbadische“ wie kein Zweiter.

Weil sich aus seiner Familie keine Nachfolgeregelung ergab, verkaufte Dr. Jaumann am 1. Januar 2024 aus gesundheitlichen und Altersgründen sein Lebenswerk an den langjährigen Kooperationspartner „Schwarzwälder Bote“ in Oberndorf. Damit endete die lange Ära des Familienunternehmens.

Hansjörg Jaumann, promovierter Diplom-Kaufmann, avancierte zu einer Unternehmerpersönlichkeit und einem Zeitungsverleger mit viel Herzblut, der verantwortungsbewusst und weitblickend agierte und das richtige Gespür hatte, wenn es galt, neue Entwicklungsabschnitte einzuleiten. Der Erfolg seines Verlagshauses und die Qualität der Zeitung waren ihm bis zu seinem Ausscheiden wichtig.

Starke Lebensleistung

Als er vor mehr als zwei Jahren sein Verlagshaus und sein „OV“ an den „Schwabo“ übergab und sich – gesundheitlich angeschlagen – vollends in den Ruhestand zurückzog, konnte er auf eine starke Lebensleistung zurückblicken. Er hatte seine drei traditionsreichen Zeitungen „Die Oberbadische“, die „Weiler Zeitung“ und das „Markgräfler Tagblatt“ zu einer wichtigen publizistischen Stimme im Dreiländereck und das Verlagshaus zu einer Institution gemacht. Dem langjährigen Verleger waren Zeitungs- und Meinungsvielfalt immer ein wichtiges Anliegen. „Für eine lebendige Demokratie ist journalistische Vielfalt unerlässlich“, lautete sein Credo.

Sein Einstieg ins Zeitungsgeschäft mit 25 Jahren und nach abgeschlossenem kaufmännischen Studium war alles andere als einfach. Hansjörg Jaumann, geboren in Freiburg und aufgewachsen in Mannheim, wollte nämlich ursprünglich wie sein Vater Jurist werden. Doch der Tod seines Großvaters Georg Jaumann, Mitbegründer des Verlags, führten den ambitionierten Mann schon in jungen Jahren 1961 in die Verantwortung. Er fühlte sich in der Pflicht, stellte sich der Herausforderung und übernahm in schwierigen Zeiten den Zeitungsverlag.

Mit Willenskraft

Mit Willenskraft arbeitete sich Hansjörg Jaumann nicht nur rasch ins Verlags- und Zeitungsmetier ein, sondern schloss zu dieser Zeit auch erfolgreich seine Promotion ab, absolvierte beim „Schwarzwälder Boten“ eine technische Ausbildung und volontierte obendrein in der Redaktion. Es war sein Anspruch, bei allen wichtigen Anforderungen in einem Zeitungsverlag – sei es journalistisches Handwerk, sei es Technik oder Verlagsmanagement – Kompetenz zu erlangen, damit ihm als Chef niemand im Verlag so schnell etwas vormachen konnte.

Sein Wort hatte stets Gewicht

In all den Jahrzehnten seines Wirkens hatte sein Wort Gewicht.

Daran änderte sich nichts, als sich Hansjörg Jaumann Anfang der 2000er Jahre nach und nach aus dem operativen Geschäft zurückzog und Martin Pförtner zunächst mit der Verlagsleitung und danach mit der Geschäftsführung beauftragte.

Auch als Beiratsvorsitzender war er fast täglich bis ins hohe Alter in seinem Büro anzutreffen, über alles bestens informiert, und sein Rat war weiter gefragt. Wie stellte Josef Seidler, ein Freund und ehemaliger Bürgermeister von Lörrach, einmal voller Anerkennung fest: „Gespräche mit ihm sind fordernd. Man muss bei ihm genau, konsequent und sauber argumentieren, sonst droht Kritik.“ Dabei fußten seine Diskussionsbeiträge nicht nur auf seiner Lebens- und Berufserfahrung, sondern auch auf der Geschichte des Familienunternehmens.

Analytischer Denker

Dr. Hansjörg Jaumann war ein analytischer Denker und einer, dem der Spagat zwischen verlegerischem Anspruch und wirtschaftlichem Handeln gelang. „Er hat sich immer in der Verantwortung für den Verlag und dessen Mitarbeiter gesehen“, sagt Martin Pförtner und fügt hinzu: „Sein Verdienst war es, das Verlagshaus Jaumann zu einem der führenden Medienunternehmen im Landkreis Lörrach gemacht zu haben.“

Neue Strukturen im Verlag

Ende der 1960er Jahre hatte Dr. Jaumann erkannt, dass eine relativ kleine Zeitung Kooperationspartner braucht. Er verankerte daher neue Strukturen im Verlag, ließ sein „Oberbadisches Volksblatt“, wie die Zeitung damals noch bis zur Titeländerung 2006 hieß, beim „Schwarzwälder Boten“ drucken, kooperierte mit dem großen Zeitungsverlag in Oberndorf im Anzeigenbereich und bezog den überregionalen Teil von dort. Überdies erschien das OV nicht mehr als Abendzeitung, sondern von da an erhielten die Leser die druckfrischen Nachrichten am frühen Morgen.

Dr. Jaumann vergrößerte sein Verbreitungsgebiet, dehnte es mit der Übernahme des „Markgräfler Tagblatts“ 1973 ins Wiesental aus und leitete auch in den 1980er Jahren frühzeitig die Zeitenwende in der Zeitungsproduktion ein, als er von Blei- auf Fotosatz umstellte.

Der Verleger 1985 beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen Foto: OV-Archiv

Der Verlag prosperierte. Meilensteine in der Verlagsgeschichte waren 1985 das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen und 1996 der Bezug des neuen Verlagsgebäudes Am Alten Markt 2 in Lörrachs Innenstadt, auf das der Verleger besonders stolz war. Es drückte nämlich auch die Verwurzelung seiner Zeitung in Land und Region aus. Die enge Verbundenheit zu Lesern und Anzeigenkunden waren ihm stets ein wichtiges Anliegen. Und dies spiegelte sich auch in sozialem und kulturellem Engagement und in der Unterstützung gemeinnütziger Projekte wider. Herausragendes Beispiel war aus Anlass zum 100-jährigen Bestehen des Verlagshauses eine Spende in sechsstelliger Höhe für den Bau der Lörracher Stadtbibliothek. Auch Burghof und Stimmen-Festival durften sich regelmäßig über Unterstützung freuen.

Enge Verbundenheit zu Stadt und Region

Viele Jahre engagierte sich Hansjörg Jaumann auch ehrenamtlich. Sein Sachverstand und Rat waren im Vorstand der AOK, im Verwaltungsrat der Sparkasse und als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht gefragt.

Ausgleich und Erholung

Wenn sich sein erfülltes Leben nicht um Verlag und Zeitung drehte, dann fand Hansjörg Jaumann, der in jüngeren Jahren sportlich aktiv war, beim Wandern und Skifahren im Berner Oberland oder am geliebten Tegernsee Ausgleich und Erholung vom fordernden Alltag.

Am 13. Mai, der Tag, an dem er seinen 90. Geburtstag hätte feiern sollen, findet um 13.30 Uhr die Trauerfeier in der Abdankungshalle auf dem Lörracher Hauptfriedhof statt. Die anschließende Beisetzung ist im engsten Familienkreis.