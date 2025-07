Dorfladen Ottenbronn: Nach einem Jahr ist wieder Schluss

1 Bühler’s Marktplatz in Ottenbronn schließt zum 29. Juli. Foto: Jeanette Tröger Aus wirtschaftlichen Gründen schließt der Dorfladen in Ottenbronn. Doch es gibt Hoffnung auf eine Nachfolge.







Link kopiert



Vor einem Jahr herrschte in Ottenbronn große Freude. Die bisherige Ladenbetreiberin wollte nach 30 Jahren in den Ruhestand gehen. Die wichtige Nahversorgung im Althengstetter Ortsteil Ottenbronn konnte jedoch nahtlos unter der neuen Firmierung Bühler’s Marktplatz weiterbestehen. Aus wirtschaftlichen Gründen beendet das junge Betreiberpaar sein Engagement nun wieder, der Laden ist letztmalig am 29. Juli geöffnet.