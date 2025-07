Dorfjubiläum: In Feuerbach gibt es gleich doppelt Grund zu feiern

1 Freuen sich auf das Doppeljubiläum: Ortsvorsteher Björn Trupp (l.) und Gesangsvereinsvorsitzender Karl-Heinz Deiß. Foto: Siegfried Feuchter Kanderns zweitkleinster Stadtteil feiert seine erste urkundliche Erwähnung vor 750 Jahren. Das Jubiläum begeht das Dorf gemeinsam mit dem 160 Jahre alten Gesangverein.







„Vor 50 Jahren haben wir schon gemeinsam gefeiert, als unser Ort 700 Jahre alt und der Gesangverein 100 Jahre alt wurde“, sagt Ortsvorsteher Björn Trupp im Gespräch mit unserer Zeitung und fügt hinzu: „Gemeinsam lässt sich so ein Fest besser stemmen.“ Der promovierte Chemiker, der seit 30 Jahren in dem idyllisch gelegenen Ort lebt, steht seit einem Jahr an der Spitze Feuerbachs. Wie intakt die Dorfgemeinschaft ist, unterstreicht auch Karl-Heinz Deiß, seit mehr als 30 Jahren Vorsitzender des Gesangvereins. Der Chor ist inzwischen der einzige Verein in Feuerbach. Darüber hinaus gibt es noch die Freiwillige Feuerwehr.