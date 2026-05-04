Dorfflohmarkt lockt: Spannende Einblicke ins älteste Haus Göllsdorfs

Göllsdorf lädt am 9. Mai zum ersten Dorfflohmarkt ein. Neben 41 weiteren Verkaufsständen zeigt ein 500 Jahre altes Haus seine Schätze.
Göllsdorf lädt zum ersten Dorfflohmarkt. Zwischen 10 und 15 Uhr verwandelt sich der Ort in eine lebendige Begegnungsstätte. Insgesamt 42 Bürger öffnen ihre Höfe, Einfahrten und Scheunen, und die Hälfte der Teilnehmer bietet neben Trödel auch Verpflegung. Mitten im Geschehen steht ein ganz besonderes Zeugnis der Dorfgeschichte: das im Jahr 1490 an der Böhringer Steig erbaute Haus von Anita Eichenseher.