Dorf-Comedy in Mundelfingen: Am-Vieh-Theater setzt 2026 noch einen drauf

Tolle Nachricht für die Fans des Am-Vieh-Theaters: 2026 gibt es im Frühjahr und im Herbst weitere Aufführungen des aktuellen Programms.

Was 30 Jahre währt, darf honorige Prädikate führen: Eine Tradition ist begründet, vielleicht gar eine Legende. Erstaunlich ist es, wenn dieser Marathon gelingt für etwas, das einst aus einer fixen und spontanen Idee entstand. Eher ein Experiment, dem anfangs niemand ein so langes Leben vorausgesagt hatte – ein langes Leben gar mit spektakulärem Erfolg über so lange Zeit hinweg.

Für die Mundelfinger Dorfcomedy-Bühne „Am-Vieh-Theater“ gilt all das. Aus der allmählich gereiften Biertisch-Idee einer Jungmänner-Clique ab Mitte der 1990er-Jahre ist nun das wohl erfolgreichste und begehrteste Bühnenprojekt in der ganzen Region geworden.

Seit der ersten Vorstellung im Frühling 1997 ist kein einziges Ticket unverkauft geblieben. Elf Programm-Inszenierungen wurden bisher jeweils in einer Frühjahrs- und Herbststaffel gespielt. Allein der rustikale Theaterstadel in der ehemaligen Mundelfinger Festhalle entzückt die Besucher bei der Augen-Weide. Und die Wochenend-Komödianten Kurt Kammerer, Hans Kindler, Peter Kuhrt, Reinhard Mäder, ehemals Wolfgang Gut und ihr Bühnentechnik-Allrounder Martin Springindschmitten werden dafür gerühmt, weil sie allesamt neben ihrer Passion auf den Bühnenbrettern ein gut gefülltes familiäres, berufliches und weiteres ehrenamtliches Engagement leben.

Zwanzig Abende im Jahr

An zwanzig Abenden im Jahr wandeln sie sich in ihre Spaßmacher-Rollen; werden zum Geisterbahn-Gorilla, zur Thekla, zum Dirigenten der Zapfenkapelle oder zum Brautentführer. Und jeder, der sie so erlebt, sinnt auf ein Wiedersehen. Dabei gibt’s jetzt Heilung in der gelegentlich kolportierten Nachricht, wonach das Am-Vieh-Theater vor dem Aus stünde.

Nach der letzten Vorstellung der Herbststaffel 2025 haben die Akteure die Entscheidung getroffen, das aktuelle Programm „Klar Schiff!“ kommendes Jahr mit zwanzig Vorstellungen einer Frühlings- und Herbststaffel weiterzuspielen.