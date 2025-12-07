Dorf-Comedy in Mundelfingen: Am-Vieh-Theater setzt 2026 noch einen drauf

Tolle Nachricht für die Fans des Am-Vieh-Theaters: 2026 gibt es im Frühjahr und im Herbst weitere Aufführungen des aktuellen Programms.
Was 30 Jahre währt, darf honorige Prädikate führen: Eine Tradition ist begründet, vielleicht gar eine Legende. Erstaunlich ist es, wenn dieser Marathon gelingt für etwas, das einst aus einer fixen und spontanen Idee entstand. Eher ein Experiment, dem anfangs niemand ein so langes Leben vorausgesagt hatte – ein langes Leben gar mit spektakulärem Erfolg über so lange Zeit hinweg.